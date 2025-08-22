الجمعة 2025-08-22 07:53 م
 

روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن

روسيا
 
الجمعة، 22-08-2025 06:50 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنه لا توجد في الوقت الراهن أي خطط لعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.\

وأشارت إلى أن بوتين سيكون مستعدًا للنظر في عقد لقاء عندما يجري تحضير جدول أعمال واضح ومتفَق عليه يضمن نقاشًا عمليًا لقضايا التسوية.

 
 
