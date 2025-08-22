روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنه لا توجد في الوقت الراهن أي خطط لعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.\

