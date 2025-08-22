بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي

واستعرض العزام جهود البلدية في تقديم خدمات نوعية للمجتمع المحلي، مشيرًا إلى عدد من التدخلات التي أنجزتها البلدية مؤخرًا في مواقع حيوية مختلفة، كما قدم شرحًا موجزًا عن مشروع تطوير وسط المدينة، وعزم البلدية على تنفيذه بالسرعة الممكنة بما يضمن إعادة الحياة والألق إلى وسط المدينة التراثي.
من جهتها، قدمت مديرة مديرية التنمية والبرامج الدولية، المهندسة ليلى يوسف، إيجازًا حول أبرز المشاريع المنفذة وانعكاس نتائجها الإيجابية على المدينة وسكانها.
