بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، ومدير برامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن المهندس عمر أبو عيد، ورئيس قسم الطاقة والمناخ في وزارة الإدارة المحلية المهندس حمزة مهيرات، سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المرتبطة ببرامج التكيف مع التغير المناخي.

واستعرض العزام جهود البلدية في تقديم خدمات نوعية للمجتمع المحلي، مشيرًا إلى عدد من التدخلات التي أنجزتها البلدية مؤخرًا في مواقع حيوية مختلفة، كما قدم شرحًا موجزًا عن مشروع تطوير وسط المدينة، وعزم البلدية على تنفيذه بالسرعة الممكنة بما يضمن إعادة الحياة والألق إلى وسط المدينة التراثي.