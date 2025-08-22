الجمعة 2025-08-22 07:52 م
 

بلدية المفرق الكبرى تشكل لجنة شبابية مجتمعية للتركيز على جانب النظافة

بلدية المفرق تواصل حملتها لإزالة البسطات والاعتداءات على الأرصفة
بلدية المفرق
 
الجمعة، 22-08-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري-   شكّلت لجنة بلدية المفرق الكبرى، لجنة شبابية مجتمعية، للتركيز على جانب النظافة في المدينة.

اضافة اعلان


ودعا رئيس لجنة بلدية المفرق الدكتور محمد خلف الفايز، خلال إطلاقه حملة نظافة مستدامة تحت شعار "النشمي لا يرمي"، أبناء مدينة المفرق، لدعم أهداف وبرامج الحملة وصولا لمفرق أنظف وأجمل، لافتا إلى أن اللجنة الشبابية المجتمعية وضعت على سلم أولوياتها التركيز على جانب النظافة لإبراز الوجه الحضاري للمدينة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين

غزة

فلسطين مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية

الشمع الأحمر

أخبار محلية إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

أخبار محلية العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار

عربي ودولي روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن



 
 





الأكثر مشاهدة