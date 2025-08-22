بلدية المفرق الكبرى تشكل لجنة شبابية مجتمعية للتركيز على جانب النظافة

ودعا رئيس لجنة بلدية المفرق الدكتور محمد خلف الفايز، خلال إطلاقه حملة نظافة مستدامة تحت شعار "النشمي لا يرمي"، أبناء مدينة المفرق، لدعم أهداف وبرامج الحملة وصولا لمفرق أنظف وأجمل، لافتا إلى أن اللجنة الشبابية المجتمعية وضعت على سلم أولوياتها التركيز على جانب النظافة لإبراز الوجه الحضاري للمدينة.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية
-
بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي
-
تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية
-
العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه
-
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية
-
تنويه هام بخصوص المكرمة الملكية لأبناء العسكريين
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة
-
الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة