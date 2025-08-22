الجمعة 2025-08-22 07:53 م
 

مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية

غزة
غزة
 
الجمعة، 22-08-2025 07:29 م

الوكيل الإخباري-    قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، إن المجاعة في قطاع غزة حقيقية وواقع قائم، وهو ما أكده تقرير تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، الذي تشارك فيه الأمم المتحدة.

وأضافت لحبيب في منشور لها على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، أن “الناس يموتون من الجوع، وبحلول نهاية سبتمبر، قد يواجه ما يقارب شخص من كل ثلاثة أشخاص في غزة المجاعة. وهذا سباق مع الزمن”.

 
 
