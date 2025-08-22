مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية

وأضافت لحبيب في منشور لها على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، أن “الناس يموتون من الجوع، وبحلول نهاية سبتمبر، قد يواجه ما يقارب شخص من كل ثلاثة أشخاص في غزة المجاعة. وهذا سباق مع الزمن”.
