مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية

الوكيل الإخباري- قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، إن المجاعة في قطاع غزة حقيقية وواقع قائم، وهو ما أكده تقرير تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، الذي تشارك فيه الأمم المتحدة.

