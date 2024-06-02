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الأحد، 02-06-2024 05:43 م

الأميرة عالية بنت الحسين ترعى مباراة كأس الحسن الخيرية للبولو في الزرقاء

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الوكيل الاخباري -  برعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيسة اتحاد الفروسية الأردني، استضاف نادي البولو الملكي في الزرقاء  السبت، مباراة كأس الحسن الخيرية، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والداعمين وأعضاء النادي، وبمشاركة عدد من لاعبي المنتخب الوطني للبولو. 

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ويأتي تنظيم هذه المباراة الخيرية، بدعوة من اللاعب الشاب سمو الأمير حمزة بن "محمد عباس"، وذلك التزاما منه ضمن برنامج الخدمة المجتمعية في مدرسته، حيث سيتم التبرع بريع هذه البطولة لصالح مبادرة "همتنا"، للبدء بتجديد مركز صحي غور الصافي، إضافة إلى دعم برامج الإغاثة لأهلنا في غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


ويعد إعادة تأهيل مركز صحي غور الصافي، جزءَا من مبادرة "همتنا" الهادفة  لتطوير ٢٥ مركز صحي في المملكة لرفع مستوى الخدمات الصحية للمجتمع المحلي وتعزيز حق جميع المرضى في تلقي العلاج المناسب في بيئة آمنة وبما يحفظ كرامتهم. كما تسعى المبادرة إلى تطوير وإعادة تأهيل مراكز الرعاية الصحية.

وأقيمت المباراة بدعم من كل من: بنك كابيتال، شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة زين للاتصالات، فندق هيلتون عمان، شركة  بي ام دبليو  (أبو خضر للسيارات) ، شركة بريتلينغ لصناعة الساعات السويسرية ووكلائهم في الأردن بوتيك جعفر للمجوهرات، شركة iJordan لإدارة الفعاليات والعلاقات العامة، شركة Big Fish، الشريك الإعلامي Blis FM، المركز العربي للصناعات الهندسية ACES،  بنك الاتحاد، شركة مسافي للمياه المعبأة، وبدعم من  السيد عمرو فريد زيدان، والدكتور مصطفى الخضري.

 





 

 

 

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