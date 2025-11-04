بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من "The Global Economics Awards" البريطانية لعام 2025

الوكيل الإخباري- في تأكيدٍ جديد على ريادته البنكية والتزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني، حصل بنك الاتحاد على جائزتين دوليتين مرموقتين من The Global Economics Awards 2025 وهي مجلة مالية رائدة في المملكة المتحدة.

وجاءت جائزة التميّز في الخدمات البنكية المستدامة نتيجة دمج البنك العميق لمفاهيم الاستدامة في حوكمة أعماله وإدارة المخاطر وتصميم المنتجات، إلى جانب ريادته في تبنّي معايير الإفصاح المناخي IFRS S2 مبكراً، ومساهمته الفاعلة في توفير التمويل المستدام في الأردن من خلال تطوير منتجات خضراء ومبادرات تمويل مناخي مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتدعم الشركات في رحلتها نحو التحول الأخضر. كما واصل البنك تعزيز الكفاءات الداخلية وبناء قدرات فريق العمل لضمان تنفيذ استراتيجية الاستدامة بكفاءة وموثوقية، وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية تقود التغيير بمسؤولية وثبات.



أما جائزة أفضل مزوّد خدمات غير مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فجاءت تتويجاً للنموذج الشامل الذي أطلقه بنك الاتحاد لتمكين هذه الفئة الحيوية من خلال برامج متكاملة تتجاوز التمويل لتشمل الإرشاد والتدريب والتوجيه التقني وبناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى مبادرات مخصصة لرفع الجاهزية الاستثمارية وتعزيز المرونة المؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة. وقد انعكست هذه الجهود في قصص نجاح ملموسة ومشاركة واسعة من روّاد الأعمال، مما عزّز مكانة البنك كشريك موثوق في دعم الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال.



وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، منتصر دوّاس: "يعكس هذا التقدير الدولي ثبات نهجنا وتركيزنا على التنفيذ المُحكم لاستراتيجيتنا. جائزة الاستدامة تؤكد قوة منظومتنا في دمج الاستدامة ضمن أعمال البنك وعمليات اتخاذ القرار، فيما تُبرز جائزة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فعالية نموذجنا في تمكين قطاع حيوي ومحوري في الاقتصاد."



وأوضح دوّاس أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهود فريق عمل البنك وثقة عملائه بمنتجاته وحلوله البنكية المبتكرة، لافتاً إلى أن بنك الاتحاد سيواصل ترسيخ مكانته كقوة دافعة للتميز والقيمة المستدامة في القطاع البنكي الأردني.