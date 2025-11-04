شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الأول 2025

وخلال الشهر الماضي، حققت الشركة مؤشرات تشغيلية إيجابية؛ حيث سجلت حجم مناولة إجمالي بلغ 88,792 حاوية نمطية، فيما بلغ إجمالي الحاويات الواردة 45,680 حاوية نمطية، مقابل 11,471 كإجمالي حاويات صادرة. هذا وقد تم التعامل خلال الشهر مع 50 سفينة، كما تم معالجة 50,366 حركة شاحنة، في حين وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى 6,194حاوية نمطية
وتبرهن هذه النتائج والأرقام المسجلة على الدور الهام المستمر لميناء الحاويات كمركز لوجستي استراتيجي يخدم الأردن ومنطقة المشرق العربي، كما أنها تؤكد على أهمية مساهمة ميناء الحاويات في تسهيل حركة البضائع بسلاسة وربط طرق التجارة العالمية بالأسواق الإقليمية بكفاءة من خلال عملياته المينائية المتقدمة والفعالة.
وقد سجلت الشركة ارتفاعاً على أساس سنوي في إجمالي حجم المناولة بنسبة 24.4%، وهو ما يعكس تأثير تدفقات التجارة الموسمية وتطورات مشهد الشحن العالمي.
هذا وتواصل شركة ميناء حاويات العقبة التزامها بالتميز التشغيلي، إلى جانب التركيز على خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات الموثوقة لهم، بالتوازي مع مواصلة ضخ الاستثمارات طويلة المدى في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وممارسات الاستدامة. وفي إطار رؤيتها المستقبلية، فإن الشركة تعمل على على تعزيز قدرات ميناء الحاويات لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإقليمية، وضمان استمرارية العمل كبوابة لوجستية موثوقة وكفؤة، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يعلن عن توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال تصميم وهندسة الواجهات الخارجية
-
كيا تكشف السر وراء السؤال الذي شغل الأردنيين: "بتعرف ناس بكيا؟"
-
ضراغمة تطلق حملة (إحنا الأردنية، إحنا العالمية) احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكأس العالم"
-
خطوة جديدة في مسيرة التعليم الرقمي بالأردن: اندماج منصة "الماهر" مع منصة "أساس" تحت مظلة واحدة!
-
جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي
-
آر إم من ‘BTS’ وسامسونج يُطلقان فيلماً قصيراً يُبرز متعة الفن داخل المنزل عبر أجهزة تلفزيون سامسونج الفني
-
اختتام النسخة الثامنة من رالي "جوردان رايدرز" برعاية زين
-
818.1 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من العام 2025