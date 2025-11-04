الثلاثاء 2025-11-04 01:54 م
 

شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الأول 2025

ميناء حاويات العقبة
ميناء حاويات العقبة
 
الثلاثاء، 04-11-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الأول من العام الجاري 2025، والتي عززت معها دورها كركيزة محورية لدعم سلاسل التوريد الوطنية والإقليمية.

وخلال الشهر الماضي، حققت الشركة مؤشرات تشغيلية إيجابية؛ حيث سجلت حجم مناولة إجمالي بلغ 88,792  حاوية نمطية، فيما بلغ إجمالي الحاويات الواردة 45,680 حاوية نمطية، مقابل 11,471 كإجمالي حاويات صادرة. هذا وقد تم التعامل خلال الشهر مع 50 سفينة، كما تم معالجة 50,366 حركة شاحنة، في حين وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى  6,194حاوية نمطية

وتبرهن هذه النتائج والأرقام المسجلة على الدور الهام المستمر لميناء الحاويات كمركز لوجستي استراتيجي يخدم الأردن ومنطقة المشرق العربي، كما أنها تؤكد على أهمية مساهمة ميناء الحاويات في تسهيل حركة البضائع بسلاسة وربط طرق التجارة العالمية بالأسواق الإقليمية بكفاءة من خلال عملياته المينائية المتقدمة والفعالة.


وقد سجلت الشركة ارتفاعاً على أساس سنوي في إجمالي حجم المناولة بنسبة 24.4%، وهو ما يعكس تأثير تدفقات التجارة الموسمية وتطورات مشهد الشحن العالمي.


هذا وتواصل شركة ميناء حاويات العقبة التزامها بالتميز التشغيلي، إلى جانب التركيز على خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات الموثوقة لهم، بالتوازي مع مواصلة ضخ الاستثمارات طويلة المدى في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وممارسات الاستدامة. وفي إطار رؤيتها المستقبلية، فإن الشركة تعمل على على تعزيز قدرات ميناء الحاويات لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإقليمية، وضمان استمرارية العمل كبوابة لوجستية موثوقة وكفؤة، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة.

 
 
