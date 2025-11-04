مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يعلن عن توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال تصميم وهندسة الواجهات الخارجية

الوكيل الإخباري- أعلن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي عن إطلاق أعمال تصميم وهندسة الواجهات الخارجية، التي تمثل مرحلة تطويرية جديدة ضمن أعمال التشطيبات المعمارية، تمهيداً لبدء التجهيزات الداخلية والأنظمة الكهروميكانيكية للمرافق الطبية والأكاديمية ومركز الأبحاث قبيل التشغيل التجريبي، وذلك استعداداً للافتتاح الكامل المقرر مع بداية العام الأكاديمي 2027/2028.

وقد جاء هذا الإعلان إثر توقيع اتفاقية لمشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، بين كل من شركة الأوسط للمقاولات، التي تتولى تنفيذ أعمال التشطيبات المعمارية والتجهيزات الداخلية للمشروع، بوصفها المقاول الرئيسي بموجب اتفاقية موقعة مسبقاً، وبين شركة هاردوكس، التي ستتولى بدورها تنفيذ أعمال الواجهات الخارجية بوصفها مقاولاً فرعياً، والتي تعد إحدى أبرز الشركات السعودية الرائدة في مجال أنظمة الواجهات المعمارية وأعمال الزجاج في منطقة الشرق الأوسط.



هذا وتم توقيع الاتفاقية من قبل مدير العمليات/ نائب المدير العام عن شركة الأوسط للمقاولات، علي عساف، والمؤسس والمدير العام لشركة هاردوكس، هادي عرقجي. وقد حضر التوقيع كل من الرئيس التنفيذي لمشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، أسامة فتّالة، ورئيس هيئة المديرين/ الرئيس التنفيذي لشركة الأوسط للمقاولات، المهندس علاء المصري.



ويمثل هذا التعاون خطوة في مسار تطوير المشروع، من خلال توظيف الخبرات الإقليمية والممارسات العالمية في التنفيذ الهندسي بما يضمن أعلى معايير الجودة، وكفاءة التشغيل، واستدامة المرافق. وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة هاردوكس السعودية أعمال التصميم الهندسي للواجهات والهياكل الخارجية لمباني المشروع، بما يشمل توريد وتصنيع أنظمتها، وتركيب الجدران الستارية، والنوافذ العلوية، والشرفات بما تتضمنه من عناصر حماية وتحكم بالضوء والتهوية، فضلاً عن المظلات.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، أسامة فتّالة: "يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة نحو تعزيز الابتكار في التصميم بما يدفع تحقيق تطلعات المشروع في بناء وتشغيل صرح طبي وأكاديمي أردني رائد يواكب أعلى معايير الاستدامة."

ومن جانبه، قال المؤسس والمدير العام لشركة هاردوكس، هادي عرقجي: "يسعدنا المشاركة في هذه المرحلة الجديدة من مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، وسنعمل على تنفيذ أعمال تصميم وهندسة الواجهات الخارجية بأفضل جودة ممكنة بما يعكس أهداف المرحلة."



أما رئيس هيئة المديرين/ الرئيس التنفيذي لشركة الأوسط للمقاولات، المهندس علاء المصري، فعلق بالقول: "إن إنجاز هذا العقد الهام ومع شركة هاردوكس السعودية يعزز أطر الشراكة وتبادل الخبرات بين الشركات الأردنية والسعودية، ويساهم في تفعيل حزمة أعمال تساهم في إكمال وإنجاح المشروع ضمن المدة المحددة للأعمال."

ويعتبر مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي خطوة نوعية في تطوير قطاعي الصحة والتعليم الطبي في الأردن، حيث إنه يوائم بين الاستراتيجية الوطنية الأردنية والاستثمار النوعي الذي توفره الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.



عن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي

تأسس مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي في العام 2022 ليعمل كمؤسسة أكاديمية طبية مستقلة، في إطار شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص أُبرمت بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016. ويقدّم المشروع نموذجاً متكاملاً يجمع بين التعليم الطبي، والبحث العلمي، والرعاية الصحية ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تطوير قطاعَي الصحة والتعليم الطبي في الأردن والمنطقة.