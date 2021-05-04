البنك العربي يدعم برامج متحف الأطفال التعليمية الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري - يواصل متحف الأطفال الأردن تقديم برنامجه الثري "التواصل مع المجتمع" إلكترونياً عبر صفحاته ومنصاته على مواقع الإعلام الاجتماعي بسبب الإغلاق المؤقت لأبوابه نتيجة الإجراءات التي فرضتها الجائحة.

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ويشتمل هذا البرنامج الذي يدعمه البنك العربي منذ عام 2014 تقديم عدة برامج للأطفال والعائلات تركز على قضايا هامة ومناسبات مميزة خلال العام؛ ومنها برنامج شهر رمضان المبارك الذي بدأ المتحف تقديمه بصيغته الإلكترونية الجديدة منذ العام الماضي بسبب الجائحة، وعاد ليطرحه هذا العام بموضوعات متنوعة تجمعبين أنشطة ممتعة موجهة للأطفال وفقرات تختص بمواضيع الطفولة موجهة للأهل.



وحيث أن برنامج رمضان الإلكتروني الذي بثه المتحف العام الماضي عبر صفحاته لاقى إعجاب الآلاف من متابعيه؛ فقد صمم المتحف هذا العام برنامجاً رمضانياً يومياً يزخر بمقاطع فيديو لقصص الحكواتي الممتعة، والمسابقات، والشخصيات الإسلامية، والاستضافات المباشرة لضيوف مميزين، والموسيقى، وفقرات مباشرة من العلوم والفن.

ويستهدف به الجمهور داخل الأردن وفي الإقليم العربي معتمداً على ميزة سهولة الوصول والتصفح الإلكتروني من أي مكان.



ومنذ بدء الجائحة وحتى الآن قدم البنك العربي نموذجاً فريداً في الاستجابة للتحديات التي فرضتها الجائحة، وضع فيه على سلم أولوياته التزامه بمسؤوليته الاجتماعية، والذي تمثّـل في دعمه للجهود والحلول المبتكرة التي تهدف لمواصلة توفير البرامج والمبادرات القيمة لفئتي الأطفال واليافعين، والتي من شأنها تحقيق الأثر الإيجابي في حياتهم ومساندتهم في تخفيف تداعيات الجائحة عليهم، وأحد أبرزها جهود متحف الأطفال في استدامة التعلّم والوصول للعائلات الأردنية والعربية بمحتوى تعليمي تفاعلي ممتع.



ويمكنمتابعة برنامج رمضان الإلكتروني، وجميع مقاطع الفيديو المصورة لكافة البرامج على صفحة متحف الأطفال على منصات الفيسبوك وانستجرام، وقناة اليوتيوب الخاصة بالمتحف.



صفحة الفيسبوك: ChildrensMuseumJO

الانستجرام:@childrenmuseum

اليوتوب: www.youtube.com/ChildrensMuseumJo