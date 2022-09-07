البوتاس العربية تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، في لقاءين منفصلين مع رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة، سبل تعزيز أواصر العمل والتعاون المشترك.



وتأتي هذه اللقاءات، في إطار الجهود التي تبذلها شركة البوتاس العربية لترسيخ مبادئ العمل التشاركي سواء مع وزارات ومؤسسات القطاع العام أو مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال اللقاء الأول الذي جرى في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أثنى المهندس أبو هديب على دور الاتحاد ومساهمته في تحسين ظروف العمل لجميع العاملين في الأردن وفق معايير العمل الدولية، مشيراً إلى أهمية ترسيخ أواصر التعاون والتشاركية ما بين شركة البوتاس العربية والاتحاد وبما يخدم مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي حققتها شركة البوتاس العربية على كافة أصعدتها التشغيلية والتي أفضت إلى تحقيقها أداءً متميزاً جعلها في مصاف الشركات العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور النسور، على أهمية العنصر البشري في شركة البوتاس العربية حيث يعد هذا العنصر من أهم عناصر قوة الشركة التي تركز جهودها دوماً على توفيــر بيئــة عمــل ملائمة لموظفيها وزيادة مستويات الرضا الوظيفي لديهم، وتعمل على ضمان حقوقهم ومصالحهم وكذلك حقوق ومصالح المساهمين في الشركة وبما يخدم الاقتصاد الوطني.



بدوره، أشاد السيد مازن المعايطة بالدور المميز الذي تقوم به شركة البوتاس العربية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، إضافة إلى اهتمامها بموظفيها واستثمارها الدائم بهم من خلال العمل على تأهيلهم وتطوير قدراتهم وبما ينعكس إيجاباً على أدائهم، مثمناً دور الشركة في المحافظة على حقوق العاملين والمحافظة على دورها في تحقيق أهدافها الاقتصادية والوطنية.

وفي ذات الإطار، التقى المهندس أبو هديب والدكتور النسور، رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، خالد الفناطسة وذلك في مقر النقابة وبحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، وعدد من أعضاء إدارة النقابة ورئيس اللجنة النقابية في شركة البوتاس العربية.



وأوضح المهندس أبو هديب، أن هذا اللقاء يأتي استمراراً للقاءات سابقة بين " البوتاس العربية" ونقابة العاملين في المناجم والتعدين والإسمنت بهدف تعزيز أواصر العمل بتعاون وتشاركية بين الجانبين، مشدداً على الدور المميز التي تقوم بها النقابة في سبيل خدمة أعضائها والحفاظ على مصالحهم.



من جانبه، بين الدكتور النسور، إلى أن التوافق بين شركة البوتاس العربية والنقابة، يساهم بصورة إيجابية وفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة من حيث زيادة كميات الإنتاج وتنفيذ مشروعات التوسعة ومشروعات جديدة في قطاع التعدين والأسمدة المتخصصة.

بدوره، ثمن الفناطسة جهود شركة البوتاس العربية في عقد اللقاءات المتواصلة مع النقابة سعياً منها لتحقيق التوازن في علاقات العمل واستمرار عجلة الإنتاج، مشيراً إلى دور الشركة الهام في توليد فرص العمل وتقديم كل ما من شأنه المحافظة على مصالح العاملين في الشركة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم .

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