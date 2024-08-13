البوليفارد ومؤسسة الحسين للسرطان يوحدان جهودهما لتعزيز التوعية بأهمية برنامج "تأمين رعاية" لعلاج السرطان

وكانت هذه الاستضافة قد جاءت استمراراً لعمل البوليفارد كمنصة للفعاليات الهامة التي تدعم مختلف أبعاد التنمية بالتركيز على البعد الصحي؛ لارتباطه بالاستدامة التي يسعى لتحقيقها، كما أنها جاءت التزاماً بمسؤولياته المجتمعية التي يخدم من خلالها كافة الفئات والقطاعات بما فيها القطاع الصحي ومؤسساته وعلى رأسها مؤسسة الحسين للسرطان، لمساندتها في رسالتها في الكفاح ضد مرض السرطان المنتشر والذي يعد المسبب الرئيسي الثاني للوفاة في الأردن.
ومن خلال استضافة هذه الفعالية التي استقطبت زوار البوليفارد، شهدت العديد من النشاطات المتنوعة والتي شملت قصص نجاة ملهمة وألعاب تفاعلية وأخرى ترفيهية بمشاركة "جوقة " آمان الغنائية، فقد أضاف البوليفارد لرصيده في رحلة التأثير الإيجابي، مجسداً مبادئ الشراكة وتكامل الأدوار المجتمعية
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