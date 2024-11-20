الجاسم: الجيل الخامس سيمكّن قطاعات الأعمال من النمو ونتوقع انعكاسه على الناتج المحلي في العام ٢٠٢٦

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم ان إطلاق خدمات الجيل الخامس كان محطة هامة من محطات التطور في الأردن، مشيداً بالشراكة الفاعلة والتعاون المشترك مع الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإطلاق هذه التقنية والاستثمار بها، مؤكداً أهمية الجيل الخامس الذي سيكون له عظيم الأثر على مختلف القطاعات، إذ يمثل العمود الفقري لمستقبل الرقمنة وتمكين النمو في مختلف القطاعات والصناعات ويلبي احتياجاتها التكنولوجية المتزايدة، متوقعاً انعكاس ذلك على الناتج المحلي في العام ٢٠٢٦.



وبين الجاسم خلال حديثه في الجلسة الحوارية الافتتاحية لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الاستمرار بتطوير شبكة زين للجيل الخامس وضخ المزيد من الاستثمارات لنشرها في عموم مناطق المملكة لا سيما في المناطق الصناعية ومراكز الأعمال التي تتعاظم حاجتها لهذه التقنية لتعزيز عمليات الرقمنة وأتمتة الخدمات وتطبيقات إنترنت الأشياء.



وأوضح الجاسم أن شركة زين توظف الذكاء الاصطناعي في عملياتها لتحسين أداء الشبكة وأتمتة الأعمال بما يسهم في زيادة الدقة والفعالية، مشيرا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير تكنولوجيا الشبكات وتعزيز تطبيقات المدن الذكية والصناعات المختلفة.



وأكد الجاسم التزام زين تجاه قطاع ريادة الأعمال من خلال فروع منصتها للإبداع (ZINC) وبرامجها المتعددة وتواجدها في الجامعات الأردنية لمساعدة الشباب ورياديي الأعمال في تحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى دور هذا القطاع في التنمية ومحوريته بالنسبة لنمو الناتج المحلي، وبيّن أن ريادة الأعمال تمثل عاملاً أساسياً في عمليات التطوير نحو المستقبل.

اضافة اعلان



وقدمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك اتصالات لمنتدى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "MENA ICT 2024" الذي افتتحه مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، بعنوان "التكامل في الابتكار"، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.



واستعرضت الشركة من خلال جناح "زين أعمال" أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية المُبتكرة والقائمة على تقنية الجيل الخامس، التي توفّرها لقطاعات الأعمال المختلفة بالإضافة إلى عرض تكنولوجي مميز لمنصة إطلاق طائرة مسيّرة (درون)، وعرض لأبرز وظائفها وتطبيقاتها المرتبطة بشبكة الجيل الخامس.

كما تضمنت مُشاركة زين في المنتدى جناح منصتها للإبداع (ZINC)، الذي أتاحت من خلاله الفرصة لعدد من أصحاب الشركات الناشئة الأردنية ورواد الأعمال ممن تحتضنهم وتدعمهم، مساحة مخصصة لعرض خدماتهم ومنتجاتهم، كما اشتملت مُشاركة زين على جناح خاص لذراعها المالي "زين كاش"، تضمن باقة متنوعة من تقنيات وخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية المُبتكرة التي توفرها "زين كاش" لزبائنها كافة من الأفراد والمؤسسات.