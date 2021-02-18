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الخميس، 18-02-2021 04:26 م

المصفاة: تعبئة 887 الف أسطوانة في 5 أيام والعمل مستمر لتلبية كافة الاحتياجات

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الوكيل الاخباري - أعلن الناطق الإعلامي باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة ان محطات الشركة الثلاث في عمان والزرقاء واربد اعادة تعبئة 234 الف أسطوانات غاز يوم امس الأربعاء، في حين سجل اجمالي الأسطوانات المعبئة من يوم الاحد وحتى اليوم الخميس نحو 887 الف أسطوانة.

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ولفت البشايرة بحسب التصريح الصحافي الصادر عن الشركة، الى  ان كميات المشتقات النفطية المباعة والمنتجة في الشركة ليوم امس الأربعاء بلغت نحو 1235 طن من مادة الكاز و2780 طن من مادة الديزل العادي، و200 طن من مادة الديزل الخاص ونحو 2018 طنا من مادة البنزين اوكتان 90.


وبالمقابل، أشار الى ان الكميات المباعة لغاية الساعة الثانية من اليوم الخميس بلغت: 517 طن من الكاز و827 طن من مادة الديزل العادي و89 طن من مادة الديزل الخاص و806 أطنان من البنزين اوكتان 90.

 

وأكد البشايرة على أن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء واربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي ترد اليها بالتنسيق والتعاون الكاملين مع نقابة المحروقات بهذا الخصوص.


ولفت الى ان العمل في تحميل المشتقات النفطية في مثل هذه الظروف الجوية الثلجية يمتد على مدار الساعة بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا استدعت الحاجة لذلك.


 




 

 


 

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