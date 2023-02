انطلاقة مبهرة لفورسيزونز في عام 2023 بقيادة الرئيس والرئيس التنفيذي إليخاندرو رينيال

الوكيل الإخباري - تواصل سلسلة فورسيزونز، الرائدة عالميا في مجال الضيافة الفاخرة، خططها الطموحة لتعزيز جودة عروضها والارتقاء أكثر بمشاريعها المميزة الجديدة، وبما يعزز مكانة ورسالة الشركة وتركيزها على الريادة في عالم الرفاهية والفخامة.

فمن خلال التركيز على تقديم الخدمة الأمثل للضيوف وتلبية طموحاتهم، تستثمر فورسيزونز في استراتيجيتها التجارية بقوة، مما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على خدمات السفر والرفاهية المتميزة.



يشار إلى أنه تم في شهر أكتوبر الماضي تعيين الرئيس والرئيس التنفيذي الجديد للشركة العالمية، إليخاندرو رينيال، وبذلك يبدأ فصل جديد من تاريخ الشركة العريقة والبناء على إرثها الكبير وقيادتها المثالية في عالم الرفاهية الراقية حول العالم.

وبهذه المناسبة، تحدث رينيال قائلا: "إن ما يميز فنادق فورسيزونز، منذ لحظة انضمامي لهذه السلسة العريقة، هو التميز الذي لا مثيل له في عالم الضيافة والخدمات، حيث يقف وراء ذلك اسم عريق وفرق تعمل بروح لا مثيل لها في الاخلاص والتفاني". وأضاف: "فورسيزونز هي الأن أقوى من أي وقت مضى، وذلك بفضل إدارة وقيادة حكيمة قادرة على اغتنام فرض المستقبل من خلال التركيز على التطور المستمر كمبدأ واستراتيجية، وبما يخدم المالكين وفرق العمل والضيوف وفق أفضل المعايير".



وتابع رينيا لكلامه بالقول: "إن الفخامة الحقيقية هي التعبير الأصيل والصادق عن الخدمة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء.

وفي الفورسيزونز، كان هذا دوما التوجه لتعزيز اسمناالمميز حول العالم، وهوما يشكل مصدر الإلهام لجميع موظفينا عند تقديم الخدمة لضيوفنا.

سنواصل الاستثمار في قدراتنا، وتمكين فرقنا بما يحتاجونه لتعزيز تجربة الضيوف والارتقاء بالخدمة الحقيقية التي لطالما كانت السمة الفريدة لنا".



مجموعة متنامية من الفنادق الفاخرة الحائزة على جوائز التميز

لأكثر من 60 عامًا، كانت فورسيزونز مرجعية لفنون الضيافة الفاخرة، وتجسّد كل ذلك عبر مجموعة مبهرة من الفنادق حول العالم، والتي بلغت 126 فندقًا ومنتجعاً فاخراً و53 مسكنًا ذا علامة تجارية مميزة.ففي عام 2022، افتتحت فورسيزونز سبعة فنادق جديدة استثنائية، بما في ذلك فنادق ومساكن جديدة في فورت لودرديل ومينيابوليس وناشفيل، بالإضافة إلى منتجعين جديدين في المكسيك، في تاماريندو، وافتتاح أول منتجع لفورسيزونز من الخيام في أمريكا الشمالية في نافيفا، بونتا ميتا.

كما وسعت الشركة مجموعتها المتنامية من المساكن الخاصة المستقلة في مدينتي مراكش ودبي، ما يوفر للعملاء فرصة العيش مع فورسيزونز خارج الفنادق والمنتجعات.

كما لدى فورسيزونزفي الوقت الحالي أكثر من 50 مشروعًا جديدًا قيد التطوير، بما يشمل إيطاليا وإسبانيا والصين واليابان والمملكة العربية السعودية وكولومبيا وبيليز وغيرها الكثير، وبما يعمل على توسيع وتعزيز العلاقات مع الشركاء المالكين الجدد والحاليين مع كل عقار جديد تفتتحه الشركة.

وفي العام المقبل، ستوسع الشركة عروضها بافتتاح فندقين جديدين في الصين في سوتشو وداليان؛ إضافة إلى مشاريع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقارات جديدة في البحرين والدوحة، وفندقا جديدا في الرباط.



هذا وقد أعلنت فورسيزونز مؤخرًا عن مشاريع قادمة ستميز مكانتها العالمية بشكل أكبر، ليشمل ذلك أرض الأسطورة التاريخية في البندقية إلى الأبراج الجديدة العصرية الشاهقة في ملبورن وشيان. كما لا يزال الشرق الأوسط يمثل سوقًا للنمو الرئيسي مع المشاريع القادمة في جدة في الكورنيش والدرعية، وفي القاهرة الجديدة، وفي مدينتي الأقصر ومسقط.



مشاريع فورسيزونز السكنية تقود النمو الاستراتيجي

لقد جاءت مساكن فورسيزونز الخاصة امتدادًا طبيعيًا للعلامة التجارية منذ عام 1985، عندما تم افتتاح أول مشروع سكني للشركة في مدينة بوسطن.

وبعد ما يقرب من 40 عامًا، حققت فورسيزونز لحظة فارقة بافتتاحها خمسين وحدة من مساكن فورسيزونز الخاصة في فورت لودرديل، مع التطلع قدماً لإضافات جديدة متطورة مع نهاية عام 2022، حيث لا تزال العقارات السكنية محركًا مهمًا للنمو الاستراتيجي في فورسيزونز مع وجود خطط طموحة على مدار السنوات الخمس القادمة تضم أكثر من 30 مشروعًا في جميع أنحاء العالم.



كما تتمثل استراتيجية النمو السكنية في مجموعة فورسيزونز في التوسع في عروضها المستقلة، فمنذ الافتتاح الأول في لندن في عام 2018، توسّعت العروض لتشمل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ومراكش ودبي، حيث تم بيع المشروع الأخير قبل طرحه للبيع. ومن المقرر أن تكون الافتتاحات القادمة في بحيرة أوستن وخارجها.



الانطلاق في كل الآفاق بحراً وبراً وجواً مع فورسيزونز

بالإضافة إلى المشاريع الفندقية والسكنية الجديدة، وسعت مجموعة فورسيزونز عروضها التجريبية لتزويد الضيوف بطرق جديدة ومميزة للتفاعل معها، بما في ذلك تجربة فورسيزونز للطائرة الخاصة، ومجموعة آت هوم، ويخوت فورسيزونز التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. كما تعمل مجموعة تضم ما يقرب من 600 مطعم وبار حول العالم و126 منتجعًا صحيًا على توسيع نطاق إتاحة خدمات فورسيزونز واستقبال المزيد من الضيوف الذي يكررون التجربة باستمرار.

هذا وتم إنشاء مطاعم وبارات فورسيزونز على أسس من المفاهيم المبتكرة والأرقى في مجالها، والتي يتم ترجمتها إلى واقع ملموس على أيديفرق العمل المحترفة والطهاة الذي يعكسون شغفهم في خدمة الضيوف من خلال إبداعاتهم المميزة.



كما يمكن لضيوف فورسيزونز الاستماع بتجربة الخدمة الفريدة للفندق، وهي طائرة فورسيزونز الخاصة.

ففي أواخر العام الماضي، قامت طائرة نفاثة جديدة بالكامل - تم تصميمها عبر الأخذبآراء الضيوف ورغباتهم - بجولات ورحلات لا تنسى مع ضيوف الفندق حول العالم! وقد تم بيع تذاكر حجز الطائرة بالكامل لجميع رحلات 2023، وتكاد حجوازت 2024 أن تنفذ كذلك. وسيستمر هذا البرنامج المميز في حضوره البهي عبر السنوات القادمة.



أما بحراً، فقد أعلنت المجموعة عن إطلاق فكرة يخوت فورسيزونز في سبتمبر 2022، مع توقع انطلاق أول رحلة عام 2025.

هذا وسيقدم اليخت الذي يبلغ طوله 679 قدمًا (207 مترًا) مستوى متقدم وغير مسبوق من الخدمة الشخصية، مع نسبة 1 إلى 1 من النزلاء إلى الموظفين، ومساحات إقامة واسعة ومختلف وسائل الراحة العالمية.



أما على صعيد البر، وبعد نجاح رحلة القيادة الافتتاحية Beyond by Four Seasons في توسكانا عام 2022، سيتم الكشف عن مسارات جديدة ومثيرة في وقت لاحق من هذا العام، وبما يتيح للمسافرين فرصة استكشاف وجهات استثنائية خلف عجلة القيادة في سيارات رياضية فاخرة كلاسيكية وحديثة.



وخلاصة الأمر، أنه وفي كل مكان تتواجد فيه مجموعة فورسيزونز، في الأرض وفي السماء وقريبًا في البحار، سيستمتع ضيوف الفورسيزونز بالخدمة والرعاية الحقيقية والشخصية التي تقدمها المجموعة من خلال ما يزيد عن 50000 موظف حول العالم، وكل ذلك امتدادا للخدمات التي اشتهرت بها سلسة فورسيزونز لأكثر من 60 عامًا.