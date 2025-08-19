ماكدونالدز الأردن تكرّم موظفيها من طلبة التوجيهي

وقد أقيم الحفل في فندق إنتركونتننتال عمّان، بحضور الإدارة وفريق العمل، حيث تمت إقامة مأدبة غداء احتفالية، تخلّلها توزيع جوائز مالية وهدايا تقديراً لجهودهم وإنجازهم الأكاديمي.
وتميّز هذا العام بتفوق أحد موظفي ماكدونالدز الأردن، الذي حقق معدل 97.5% في المسار العلمي، ليكون مثالاً على قدرة الشباب على الجمع بين العمل والدراسة والتميز في كلا المجالين.
وأكد القائمون على ماكدونالدز الأردن أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الشركة الدائم لدعم موظفيها، لا سيما فئة الشباب، ورفع معنوياتهم وتشجيعهم على الجمع بين الدراسة والعمل، بما ينعكس إيجاباً على مستقبلهم المهني والأكاديمي. كما شدّدت على أن الاستثمار في الموظفين هو حجر الأساس لنجاح الشركة وتقدّمها.
وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لدور ماكدونالدز في الأردن كشركة مسؤولة مجتمعياً، ولا تقتصر مساهمتها على تقديم فرص العمل والتدريب فحسب، بل تمتد إلى تحفيز الطاقات الشابة وتمكينها من تحقيق طموحاتها.
تجدر الإشارة إلى أن ماكدونالدز الأردن كانت من أوائل الشركات التي أدخلت نظام العمل بنظام المناوبات (الشفتات) في قطاع المطاعم بالمملكة، ما أتاح آلاف الفرص المرنة للطلاب والشباب الراغبين بالجمع بين العمل والدراسة.
