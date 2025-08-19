وفد من مصانع AUX العالمية يزور شركة جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية

الوكيل الإخباري- استقبلت شركة جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية، الوكيل الحصري لشركة AUX العالمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفداً رسمياً رفيع المستوى من مصانع AUX العالمية، وذلك في مقر الشركة بعمان.



وترأست الوفد السيدة Lemon نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة AUX والرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين والخبراء المرافقين لها، حيث جرى عقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية مع الإدارة العليا لشركة جوهرة المملكة، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، واستعراض فرص الشراكة والتوسع داخل السوق الأردني وأسواق الشرق الأوسط.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه جوهرة المملكة بصفتها الشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لـ AUX في الأردن، حيث تم استعراض النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في تقديم حلول متقدمة في مجال الأجهزة الكهربائية والتكييف، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية ويلبي تطلعات المستهلك الأردني.



كما ركزت المباحثات على سبل دعم الصناعة المحلية الأردنية من خلال نقل الخبرات التقنية وتبادل المعرفة في مجالات التصنيع والتطوير، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية، ويعزز القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الأردن.



وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية التي تهدف إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتوطين أحدث الحلول الصناعية العالمية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى تقديم منتجات وحلول مبتكرة تتماشى مع تطلعات المستهلك الأردني، وتدعم التوجه نحو سوق أكثر تنافسية واستدامة.



وأكدت إدارة شركة جوهرة المملكة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون مع شركة AUX العالمية، وتعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي مهم للصناعة والتجارة في قطاع الأجهزة الكهربائية. كما أشارت إلى أن التعاون مع AUX سيمكّن الشركة من تقديم حلول صناعية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للنمو والتطوير الاقتصادي.



وتعهد الطرفان بمواصلة العمل على إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية المنتجات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق رؤى وتطلعات النمو المستدام في المملكة.