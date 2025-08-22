صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان

07:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743290 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ليست كل الصور متشابهة. أحيانًا تلتقط عدسة ما لحظة تختصر وطناً كاملاً، وهذا ما توقف عنده النائب الكابتن زهير محمد الخشمان في مقاله الأخير، حين كتب عن الصورة التي جمعت بين الأمير الحسن بن طلال وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. اضافة اعلان





الخشمان لم يقرأها مجرد لقطة، بل رسالة. الأمير الحسن بما يحمله من تجربة وحكمة، إلى جانب ولي العهد الحسين بما يمثله من طموح الشباب ورؤية المستقبل، مشهد يروي الحكاية الأردنية من جيلٍ إلى جيل، ومن شرعيةٍ متجذرة إلى أملٍ متجدد.



وفي التفاصيل الصغيرة التي التقطها الخشمان، برز مشهد السيارة الكلاسيكية المكشوفة التي ظهرا فيها معًا وسط عمّان. لم يرها مجرد مركبة، بل رمزًا للأمن الذي يعيش في العلن، وللاستقرار الذي لا تحجبه الحواجز، وللثقة التي تبعثها الدولة في أبنائها والعالم من حولها.



وختم مقاله بعبارة أرادها أشبه بجرس يرنّ في الذاكرة: صورة واحدة تكفي لتقول إن الأردن لا ينكسر، لا يعرف الفراغ، ولا يقبل الارتهان… لأن ببساطة: هنا الأردن.