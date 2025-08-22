الجمعة 2025-08-22 07:53 م
 

صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
 
الجمعة، 22-08-2025 07:47 م
الوكيل الإخباري-   ليست كل الصور متشابهة. أحيانًا تلتقط عدسة ما لحظة تختصر وطناً كاملاً، وهذا ما توقف عنده النائب الكابتن زهير محمد الخشمان في مقاله الأخير، حين كتب عن الصورة التي جمعت بين الأمير الحسن بن طلال وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.اضافة اعلان


الخشمان لم يقرأها مجرد لقطة، بل رسالة. الأمير الحسن بما يحمله من تجربة وحكمة، إلى جانب ولي العهد الحسين بما يمثله من طموح الشباب ورؤية المستقبل، مشهد يروي الحكاية الأردنية من جيلٍ إلى جيل، ومن شرعيةٍ متجذرة إلى أملٍ متجدد.

وفي التفاصيل الصغيرة التي التقطها الخشمان، برز مشهد السيارة الكلاسيكية المكشوفة التي ظهرا فيها معًا وسط عمّان. لم يرها مجرد مركبة، بل رمزًا للأمن الذي يعيش في العلن، وللاستقرار الذي لا تحجبه الحواجز، وللثقة التي تبعثها الدولة في أبنائها والعالم من حولها.

وختم مقاله بعبارة أرادها أشبه بجرس يرنّ في الذاكرة: صورة واحدة تكفي لتقول إن الأردن لا ينكسر، لا يعرف الفراغ، ولا يقبل الارتهان… لأن ببساطة: هنا الأردن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين

غزة

فلسطين مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية

الشمع الأحمر

أخبار محلية إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

أخبار محلية العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار

عربي ودولي روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن



 
 





الأكثر مشاهدة