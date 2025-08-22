الأسهم الأميركية تقفز وعائدات سندات الخزانة تتراجع

الوكيل الإخباري- قفزت الأسهم الأميركية اليوم الجمعة، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال خطابه المرتقب في جاكسون هول.

