الجمعة 2025-08-22 10:24 م
 

الأسهم الأميركية تقفز وعائدات سندات الخزانة تتراجع

الجمعة، 22-08-2025 09:15 م

الوكيل الإخباري-   قفزت الأسهم الأميركية اليوم الجمعة، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال خطابه المرتقب في جاكسون هول.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 732 نقطة، أو 1.6 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 45,512.25، مثلما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2 بالمئة، بينما حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب بلغت حوالي 1.3 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .

 
 
