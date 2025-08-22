الأسهم الأميركية تقفز وعائدات سندات الخزانة تتراجع

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 732 نقطة، أو 1.6 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 45,512.25، مثلما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2 بالمئة، بينما حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب بلغت حوالي 1.3 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
