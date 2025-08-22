الجمعة 2025-08-22 10:24 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
الجمعة، 22-08-2025 08:41 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية امس الخميس، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم التعامل معه حسب قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
