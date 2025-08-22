71 شهيدًا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، بوصول 71 شهيدًا، إلى مستشفيات القطاع، بالإضافة إلى 251 إصابة خلال 24 ساعة.

اضافة اعلان