صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين

الوكيل الإخباري- النائب الكابتن زهير محمد الخشمان - في عمّان، التُقطت صورة تحمل دلالات أعمق من كونها مشهدًا عابرًا، جمعت بين صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. هذه الصورة تختصر مسيرة وطن يقوم على الشرعية الهاشمية المتجذّرة، وتعبّر عن نهج متواصل من الحكمة والخبرة إلى الطاقة والطموح.





الأمير الحسن بما يمثله من تجربة وفكر، وولي العهد بما يحمله من روح الشباب ورؤية المستقبل، يشكلان معًا رسالة واضحة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، محصّن بالاستمرارية ومحصور على الثبات في وجه التحديات.



إنها صورة تذكّر الداخل والخارج معًا بأن هذا الوطن لا يعرف الفراغ، ولا يقبل الارتهان، وأن بيت الأردنيين السياسي ثابت بأركانه، واضح بخياراته، راسخ بشرعيته.





ولعل مشهد الأمير الحسن وولي العهد الحسين في سيارة كلاسيكية مكشوفة وسط عمّان، ليس تفصيلًا عابرًا، بل رسالة بليغة بأن هذا الوطن يعيش أمنه واستقراره في العلن، بلا حواجز ولا خوف. فإنها تقول لكل من يتابع الأردن محمي بقيادته وشعبه وجيشه، والأمن فيه ليس شعارًا يُرفع، بل واقع يُعاش، ورسالة ثقة تُبنى عليها استمرارية الدولة.



إنها رسالة لمن يحاول أن يقرأ المشهد الأردني بخفة أو يراهن هذا الوطن عصيّ على الانكسار، ومتماسك بقيادته، وشبابه، ومؤسساته. صورة واحدة كفيلة بأن تذكّر الجميع، هنا الأردن.