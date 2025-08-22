ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي بالغ الصعوبة

الوكيل الإخباري- أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو مهمة بالغة الصعوبة، وذلك بعدما التقى مع كل منهما على حدة هذا الشهر سعيا لوضع حد للحرب بين موسكو وكييف.

اضافة اعلان