ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي بالغ الصعوبة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الوكيل الإخباري-   أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو مهمة بالغة الصعوبة، وذلك بعدما التقى مع كل منهما على حدة هذا الشهر سعيا لوضع حد للحرب بين موسكو وكييف.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن "سنرى إذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معا. تعرفون، الأمر يشبه بعض الشيء (خلط) الزيت بالماء. لا يتفقان كثيرا لأسباب جلية". وردا على سؤال عمّا إذا كان اجتماع كهذا سيتطلب حضوره شخصيا، أجاب ترامب "سنرى".

 
 
