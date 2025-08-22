ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي بالغ الصعوبة

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن "سنرى إذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معا. تعرفون، الأمر يشبه بعض الشيء (خلط) الزيت بالماء. لا يتفقان كثيرا لأسباب جلية". وردا على سؤال عمّا إذا كان اجتماع كهذا سيتطلب حضوره شخصيا، أجاب ترامب "سنرى".
