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الأحد، 29-11-2020 02:16 م

تويوتا هايلاندر الهجينة الكهربائية متعددة الاستخدامات أخيرًا في الأردن من المركزية تويوتا

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الوكيل الاخباري - وسط ترقب وانتظار، قدمت "المركزية تويوتا" سيارة "تويوتا هايلاندر" الهجينة الكهربائية أخيرًا في الأردن، وهي أول سيارة من طراز "هايلاندر" تطرحها تويوتا في منطقة الشرق الأوسط كاملةً، والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها.

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وتوفر "المركزية تويوتا" السيارة متعددة الاستخدامات ذات المقاعد السبعة بمواصفات خاصة للأردن، وبأسعار مميزة مقارنةً بما تقدمه من مستويات استثنائية من التكنولوجيا وكفاءة الأداء والراحة التامة.


وقد جمعت تويوتا بين خبراتها المتراكمة لأكثر من 23 عامًا في مجال التكنولوجيا الصديقة بالبيئة، وإمكانياتها الواسعة في مجال السيارات متعددة الاستخدامات، لتثبت قدرتها على ابتكار سيارة رياضية متعددة استخدامات صديقة بالبيئة، حيث تضم سيارة "هايلاندر" ذات الدفع الرباعي منظومة دفع وحركة تعمل بمصدرين للطاقة؛ محركين كهربائيين ومحرك وقود احترافي سعة 2.5 لتر، مع قوة إجمالية تبلغ 240 حصاناً، تعمل معًا لتحقيق معدلات استهلاك منخفضة لا تتجاوز الـ 5 لترات من الوقود لمسافة 100 كيلومتر.

 

وإلى جانب ذلك، يمكن للسائق الاختيار بين ثلاثة أنماط للقيادة، والتي تشمل النمط الاقتصادي، والنمط العادي، والنمط الرياضي، مع إمكانية الاعتماد إما على الطاقة الكهربائية بشكل كامل دون استهلاك الوقود، أو استخدام الطاقة الناتجة عن المحركات الثلاثة معًا، وذلك وفقًا لسرعة السيارة، وأسلوب القيادة، والطرقات التي تعبرها. 


وفي تصميمها الخارجي، تتمتع "تويوتا هايلاندر" بمظهر قوي متفرد وطابع عصري يستند على منصة تويوتا الهندسية العالمية "TNGA-K"، بأبعاد أكبر من سابقتها، مع خطوط منحوتة وشبكين – علوي وسفلي- مزودين بقطع من الكروم، وسقف بانورامي يمنح الشعور بالرحابة والراحة التامة. وضمن إطلالتها الضخمة التي تجعل منها الخيار المثالي للرحلات العائلية، تتمتع السيارة بقاعدة عجلات أطول بـ 60 ملم، مع مرايا بموضع جديد يسمح برؤية أكثر وضوحًا، ومصابيح انسيابية بتقنية "LED" تبرز الزوايا الحادة والمميزة في التصميم. 


وتكتمل هوية "تويوتا هايلاندر" المتفردة بمقصورتها الداخلية الرحبة والمزودة بأحدث التقنيات العصرية؛ فبالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية التي تصل لسبعة ركاب مع صفين خلفيين للمقاعد يمكن طيّهما لزيادة المساحة، تتمتع المقصورة بنظام تكييف هوائي أوتوماتيكي لمنطقتين، ولوحة عدادات تتكون من شاشة ملونة، وشاشة تعمل باللمس قياس ثماني بوصات يمكن ربطها بنظامي "Android Auto" و"Apple CarPlay".


وكما هو الحال لدى جميع طرازات تويوتا، فإن "هايلاندر" تتكامل مع تقنيات السلامة المتقدمة " Toyota Safety Sense"، والتي تشمل: نظام الأمان قبل التصادم "PCS"، ونظام تثبيت السرعة الراداري "DRCC" على جميع السرعات، ونظام تتبع المسار "LTA"، ونظام الحفاظ على المسار "LDA"، ونظام الإضاءة العالي التلقائي "AHB"، ونظام مراقبة النقطة العمياء "BSM"، وغيرها من الأنظمة والمزايا التي تضمن سلامة الركاب والسائق معًا.


"المركزية تويوتا" ترحب بالجميع في معرضها بشارع مكة للاطلاع على سيارة "تويوتا هايلاندر" التي تجمع بين مزايا الراحة، والسلامة، وكفاءة الأداء، مع تجربة القيادة الاستثنائية.


 




 

 


 

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