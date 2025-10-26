العلوم التطبيقية تفتتح مؤتمر العلوم الصحية بعنوان: "التميّز والتشاركية في الرعاية الصحية"

الوكيل الإخباري- افتتحت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، وبالشراكة مع مستشفى ابن الهيثم، فعاليات مؤتمر العلوم الصحية تحت عنوان: "التميّز والتشاركية في الرعاية الصحية"، وذلك في منطقة البحر الميت يومي الثاني والثالث والعشرين من تشرين الأول 2025.



يهدف المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، إلى تسليط الضوء على أبرز التوجهات الحديثة في مجالات العلوم الصحية، وتعزيز التعاون بين الخبراء والأكاديميين ومؤسسات الرعاية الصحية محليًا ودوليًا، من خلال مناقشة أحدث المستجدات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات.



يغطي المؤتمر مجموعة واسعة من المحاور متعددة التخصصات التي تتناول التحديات الراهنة والمستجدة في قطاع الرعاية الصحية، ومن أبرزها:الصحة الرقمية، التطورات في العلوم الصيدلانية، إدارة الأوبئة والمخاطر، التغذية ونمط الحياة وإدارة الأمراض المزمنة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين من تسع دول وخمس عشرة جامعة أردنية، إلى جانب عشرة مشاركين من قطاع الصناعة ما بين متحدثين رئيسيين، ومحاضرين، ومنسقين للجلسات.



ومن بين المتحدثين الرئيسيين المشاركين:Prof. Rana M. Obaidat – Jordan Food and Drug Administration (JFDA)، Prof. Mamoun Alhamadsheh – University of the Pacific (USA)، Dr. Johnny Collett – Oxford Brookes University، Dr. Osama Hamdy – Harvard Medical School، Prof. Helen Dawes – University of Exeter، Prof. Ahmed BaHammam – King Saud University، Dr. Hamid Ghandehari – University of Utah (USA)، Dr. Souheil Hallit – Holy Spirit University، Prof. Mohamed Dkhil – Helwan University (Egypt)، Dr. Alaa Al-Tammemi – Jordan Center for Disease Control.



وقالت سموها، في افتتاح المؤتمر، إن النظم الصحية ليست مجرد مؤسسات أو تجهيزات، بل تمثل شريان الحياة للإنسان، مؤكدة أن ترابط هذه الأنظمة وتكاملها يشكل ضمانة لاستمرارية المجتمعات وسلامتها.

وأضافت سمو الأميرة، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، أن غياب الدواء وضعف البنية التحتية الصحية وهشاشة الأنظمة الصحية وانهيارها يشكل تهديدا حقيقياً لصحة المجتمعات، لا يقل خطورة عن النزاعات والحروب.



كما أكدت سموها أهمية هذه التظاهرات الطبية في تبادل الخبرات والأبحاث وصولاً لتطوير النظم الصحية وتجويدها ومعالجة الاختلالات والتشوهات التي تواجهها، وصولاً إلى تحسين حياة الناس، وضمان تقديم رعاية صحية لائقة لكل من يبحث عنها، وضماناً لحق الإنسان في الرعاية الصحية.



ولفتت سمو الأميرة إلى ما يعانيه قطاع غزة منذ عامين من انهيار كامل في النظام الصحي، في ظل نقص الماء والغذاء وانتشار المجاعة، مشيرة إلى تقرير عدد من المنظمات الدولية، التي أشارت إلى ارتفاع حاد في معدل سوء التغذية بين الأطفال في غزة تحت سن الخامسة، وسط معاناة 43% من النساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية، وانتشار أمراض الضغط والسكري والسرطان.



وأشادت سموها بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الطبي الأردني في قطاعيه العام والخاص، وما تتمتع به الكوادر الطبية الأردنية من خبرة وكفاءة، جعلت من الأردن وجهة رئيسة للسياحة العلاجية في المنطقة.



وفي إطار دعمه وتوجيهه لتعزيز الأنشطة العلمية المتميزة، أكد الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على أن تنظيم هذا المؤتمر العلمي المتخصص يأتي انسجامًا مع رؤية الجامعة في ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز الشراكات الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة ورفع مكانة الجامعة في التصنيفات والاعتمادات العالمية. كما يعبّر هذا الحدث عن الدور الوطني للجامعة في دعم قطاع الرعاية الصحية في الأردن، والارتقاء بمستواه بما ينعكس إيجابًا على صحة الإنسان والمجتمع.



من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة سميحة جراح، رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، في كلمتها على أهمية انعقاد المؤتمر، قائلة:"ومع تطورِ العلومِ يأتي مؤتمرُنا العالميُّ المنعقدُ على مدارِ يومينِ بعنوانٍ يعكسُ التشاركيةَ بينَ التخصصاتِ الصحيةِ المتعددةِ لتحقيقِ الرؤيا المستقبليَّةِ في العلومِ الصحيّةِ، والتي تسعى إلى دمجِ المعرفةِ والخبرةِ لتقديمِ الرعايةِ الصحيةِ المُثلى للمرضى وذويهم وللمجتمعات."



كما قدّمت الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات، المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، حديث بعنوان:"دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضمان جودة وسلامة الأدوية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة"، استعرضت فيها الدور الحيوي للمؤسسة في مراقبة جودة الأدوية وضمان سلامتها في ظل التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة.



وعلى هامش المؤتمر، نُظّمت ورش عمل متخصصة لطلبة كليات العلوم الصحية، تناولت موضوعات تتعلق بسلامة المرضى، والتغذية والذكاء الاصطناعي، والعلاج الطبيعي، وتعديل السلوك والارتقاء بالصحة، إلى جانب معارض علمية شاركت فيها الجامعة ومستشفى ابن الهيثم وعدد من الشركاء من قطاع الصناعة.



واختُتم المؤتمر بحفل عشاء (Gala Dinner) أقيم في حرم الجامعة بحضور المشاركين والمتحدثين، حيث أتيح لهم التعرّف على مرافق الجامعة من خلال جولة تعريفية شملت أبرز المرافق الأكاديمية والعلمية، وسط أجواء من التبادل الثقافي والعلمي البنّاء التي عكست روح التعاون والتميّز التي ميّزت المؤتمر منذ انطلاقه.



وفي الختام، عبّر المشاركون عن تقديرهم لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة على تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز، الذي أسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات والمؤسسات الصحية محلياً ودولياً، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المؤتمرات التي تُثري المعرفة وتُعزز التكامل بين القطاعات الصحية المختلفة.

