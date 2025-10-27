الإثنين 2025-10-27 12:54 م
 

دوائر حكومية تتابع تنفيذ المخطط الشمولي التنموي لقضاء الأزرق

الإثنين، 27-10-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-   نفّذ محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود، الاثنين، جولة ميدانية في قضاء الأزرق، بمشاركة المدراء المعنيين من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية المكلفة بتنفيذ المخطط الشمولي التنموي للقضاء.اضافة اعلان


ويجري العمل على المخطط الشمولي وفق برنامج متكامل يضمن الإسراع في توفير مناطق حرفية وصناعية مؤهلة داخل الأزرق، وإيجاد حلول متكاملة للمناطق السكنية والتجارية والحرفية، بما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

ويأتي تطوير المخطط الشمولي للأزرق تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسّان خلال زيارته إلى القضاء قبل أيام.

ويهدف المخطط إلى تطوير المدينة بما يجعلها مركزا بيئيا وسياحيا جاذبا يمتد من محمية الشومري والمحمية المائية إلى المسطحات المائية التي يجري العمل على تطويرها حاليا، إضافة إلى إعادة وضع الأزرق على الخارطة السياحية، خاصةً بعد اختيار منظمة الأمم المتحدة للسياحة لقرية الأزرق الشمالي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025.
 
 
