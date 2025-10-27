الإثنين 2025-10-27 12:53 م
 

أمانة عمان تباشر بتعبيد شارع الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 27-10-2025 11:43 ص
الوكيل الإخباري-   باشرت أمانة عمان الكبرى بأعمال تعبيد شارع الأردن ، وذلك في اطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة و ضمن خطتها المستمرة لتحسين شبكة الطرق في العاصمة.اضافة اعلان


وتتركز الأعمال حاليا على تعبيد الشارع من إشارة مستشفى الملكة علياء باتجاه منطقتي الجبيهة و ابو نصير، وبطول 14 كيلومتراً.

ويشمل العطاء المتخصص، الذي تقدر مدته باربعة اشهر، أعمال تعبيد ، بالإضافة إلى أعمال تخطيط الشارع وترسيم وسائل السلامة المرورية لضمان أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطريق.
 
 
