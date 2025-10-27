أمانة عمان تباشر بتعبيد شارع الأردن

وتتركز الأعمال حاليا على تعبيد الشارع من إشارة مستشفى الملكة علياء باتجاه منطقتي الجبيهة و ابو نصير، وبطول 14 كيلومتراً.
ويشمل العطاء المتخصص، الذي تقدر مدته باربعة اشهر، أعمال تعبيد ، بالإضافة إلى أعمال تخطيط الشارع وترسيم وسائل السلامة المرورية لضمان أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطريق.
