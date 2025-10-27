أمانة عمان تباشر بتعبيد شارع الأردن

11:43 ص

الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمان الكبرى بأعمال تعبيد شارع الأردن ، وذلك في اطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة و ضمن خطتها المستمرة لتحسين شبكة الطرق في العاصمة.





وتتركز الأعمال حاليا على تعبيد الشارع من إشارة مستشفى الملكة علياء باتجاه منطقتي الجبيهة و ابو نصير، وبطول 14 كيلومتراً.



ويشمل العطاء المتخصص، الذي تقدر مدته باربعة اشهر، أعمال تعبيد ، بالإضافة إلى أعمال تخطيط الشارع وترسيم وسائل السلامة المرورية لضمان أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطريق.