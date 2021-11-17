جورامكو تمدد اتفاقيتها المتعلقة بعمليات الصيانة الخاصة بطائرات شركة Ryanair

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن مواصلة عملها باتفاقية الصيانة التي تجمعها مع شركة "Ryanair" الإيرلندية.

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وتتولى "جورامكو" بموجب هذه الاتفاقية الجديدة التي تعتبر امتداداً للاتفاقية الأساسية بين الطرفين، والتي تم توقيعها في وقت سابق في العام 2019، إجراء عمليات الصيانة الثقيلة لعدة طائرات ضمن أسطول شركة "Ryanair"من طراز بوينغ (737-800)، والتي وصلت في الأول من تشرين الثاني 2021 لتخضع لفحوصات الـ 11 و14 عاماً.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري بالقول:"سعداء باستمرار شراكتنا في جورامكو مع Ryanair، الأمر الذي يؤكد على جاهزيتنا التامة والدائمة، كما يبرهن على قدرتنا العالية على تقديم أرقى وأفضل الخدمات في مجال فحص وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، بما يحقق أعلى مستويات لدى عملائنا وشركائنا في خطوط الطيران المختلفة من جميع أنحاء العالم. نقدر الثقة الكبيرة التي وضعتها ولا تزال شركة Ryanair بناوبخدماتنا التي نحرص على أن تتجاوز توقعاتها."



ومن جانبه، قال نائب كبير المهندسين ونائب الرئيس لعمليات الصيانة الثقيلة لدى شركة "Ryanair"، أندرو هولدر: "يسرنا في Ryanairأن نواصل تعاوننا طويل الأمد والمثمر مع شركة "جورامكو"، مؤكدين على ثقتنا التامة في قدرتها على تقديم خدمات الصيانة الثقيلة لكافة مكونات طائراتنا المتعاقد على صيانتها، بمايتناسب مع المعايير العالمية ومعاييرنا، وبما يلبي حجم متطلبات أسطولنا."

حول "جورامكو":



تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 50 عاماً من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، وروسيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 15 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC)

