البنك العربي يطلق حملة خاصة ببطاقة "Visa Travel Mate" الائتمانية للسفر

الوكيل الإخباري- أعلن البنك العربي مؤخراً عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تستهدف العملاء من حاملي البطاقة الائتمانية الخاصة بالسفر "Visa Travel Mate" الصادرة عن البنك، والتي صمّمت خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين عند التنقل سواء للعمل، أو السياحة، أو الدراسة. وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى توفير حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعات العملاء المتجددة واحتياجاتهم المتنوعة. اضافة اعلان



وتوفر الحملة التي ستستمر لغاية 30 أيلول 2025، باقة من المزايا التي تجعل من تجربة السفر أكثر سهولة ومرونة، حيث تتيح للعملاء إصدار البطاقة بشكل مجاني وبدون أي عمولة، بالإضافة إلى الحصول على تأمين سفر مجاني بقيمة تصل إلى 50 دينار أردني عند إصدار البطاقة خلال فترة الحملة.

وتتميز بطاقة "Visa Travel Mate" بكونها متعددة العملات، اذ تتيح لحامليها الدفع في أكثر من 30 دولة مختلفة باستخدام ثماني عملات بدون عمولة فرق العملة الأجنبية وتشمل: الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والليرة التركية، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والدينار البحريني، ما يتيح استخدامها بسهولة في مختلف الوجهات دون الحاجة لحمل أكثر من بطاقة، الأمر الذي يمنح العملاء حرية الإنفاق في الخارج دون تكاليف إضافية أو الحاجة لإجراء تحويلات مسبقة للعملات قبل السفر.

وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تعزيز مزايا برامجنا وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنســجم مع تطلعات عملائنا المتجددة وتواكب نمط حياتهم". وأضاف: " تعتبر بطاقة "Visa Travel Mate" إحدى أبرز المزايا التي يقدمها البنك العربي والتي تمنح عملاءنا حرية الدفع بثماني عملات مختلفة حول العالم، وبدون عمولة فرق العملة بكل سهولة ومرونة، ما يجعل من تجربة السفر تجربة سلسة وبسيطة".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، إمكانية استخدامها على المستويين المحلي والعالمي، والوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الانترنت "عربي أون لاين" وغيرها العديد من المزايا الأخرى، بالإضافة إلى العروض التسويقية المستمرة التي يقوم البنك بإطلاقها والإعلان عنها على مدار العام، تأكيداً لالتزامه بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ومواكبة لاحتياجات العملاء داخل الأردن وخارجه.



