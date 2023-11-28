حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد شراكة مع منصة 'بيفول' لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والسلام العالمي

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الوكيل الإخباري - حزب الاتحاد الوطني الأردني وقّع اتفاقية تعاون مع منصة "بيفول" الدولية، وهي منصة متخصصة في تنظيم وتشبيك العمل التطوعي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي، إلى جانب تعزيز القيم الإنسانية والتطوع. وقع الاتفاقية عن الحزب الدكتور رامي شاهين، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني، وعن منصة "بيفول" وقعها الدكتور محمد الكبيسي، المدير الإقليمي للمنصة.أعرب الدكتور رامي شاهين، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني، عن تفاؤله الكبير بشأن الاتفاقية الموقعة مع منصة "بيفول". وضح الدكتور شاهين أن "بيفول" تحظى بانتشار ملحوظ وتعاونت مع مؤسسات دولية وإقليمية مرموقة. أكد على أهمية دعم المنصة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي، مشيرًا إلى دور الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مثل هذه المبادرات. أعرب عن آماله في أن تحقق "بيفول" نجاحًا عالميًا واسع النطاق، واعتبر هذا التعاون بداية لمشاريع مستقبلية تسهم في خدمة البشرية عالميًا.ومن جانبه عبر الدكتور محمد الكبيسي، المدير الإقليمي لمنصة "بيفول"، عن بالغ سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع حزب الاتحاد الوطني الأردني، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تحقيق النجاح والتقدم في خدمة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.حيث تُعتبر "بيفول" منصة عالمية مستقلة وفريدة من نوعها، مكرسة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية من خلال استخدام تقنيات تحفيزية مبتكرة. تهدف المنصة إلى توفير وسائل فعّالة لربط المتطوعين بالشركاء المهتمين، مستخدمةً أنظمة تقنية حديثة لتعزيز القيم الإنسانية ودعم السلام والتنمية المجتمعية. "بيفول" متاحة حاليًا بخمس لغات رئيسية وتضم أكثر من 2000 مؤسسة وشركة من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف متطوع من أكثر من 175 دولة. المنصة حازت على اعتراف رسمي من العديد من المنظمات والاتحادات الدولية كمنصة تواصل اجتماعي متخصصة في العمل المجتمعي، وهي مرخصة في عدة دول، بما في ذلك دولة قطر.ومن الجدير بالذكر اذ نالت منصة "بيفول" تقديرًا دوليًا ملحوظًا، حيث فازت بعدة جوائز بارزة على المستوى العربي والعالمي. من بين هذه الجوائز، حصلت على جائزة أفضل مؤسسة في خدمة المجتمع دوليًا، والجائزة الذهبية كأفضل شركة تقنية ناشئة في جوائز ستيفي العالمية المعتبرة لعام 2020، والتي تعرف بـ "أوسكار الإدارة والأعمال".كما توجت "بيفول" بجائزة قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في فئة التسويق والإعلام الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، حققت المنصة المركز الأول في مسابقة الرالي العربي للريادة والابتكار، التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار بالتزامن مع إكسبو دبي. وأيضًا تصدرت المركز الأول في مسابقة Middle East Start-up Awards التي عقدت في إمارة أبوظبي.