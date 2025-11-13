ابتكارات سامسونج تتألق في معرض " CES 2026" وتحصد جوائز في فئات متعددة

وتحتفي جوائز الابتكار في معرض CES® 2026بالتميّز في مجالي التصميم والهندسة عبر مجموعة واسعة من فئات التكنولوجيا الاستهلاكية. وتؤكد هذه الجائزة رؤية سامسونج الرامية إلى بناء منظومة مترابطة بسلاسة، تُعزّز مستويات الراحة والإبداع وسهولة الوصول. كما تسلط الضوء على جهود سامسونج في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الشاشات الغامرة، وحلول المنازل الذكية، وتقنيات أشباه الموصلات المتقدمة التي تقود الجيل القادم من الأجهزة.
وحصد قطاع الشاشات المرئية في سامسونج عددًا من جوائز الابتكار، من بينها جائزتان ضمن فئة "الأفضل في الابتكار"، شملت أجهزة تلفزيون سامسونج والشاشات التجارية، إلى جانب منتجات الصوت والذاكرة والشاشات المتخصصة. كما نالت وحدة الأجهزة المنزلية في الشركة تكريمًا بفضل ابتكاراتها في الأجهزة المنزلية، بما في ذلك ميزة AI Vision Inside وتقنية Auto Open Door في الثلاجات، إضافة إلى أحدث حلولها المنزلية الذكية التي ترتقي بتجربة المستخدم من خلال تعزيز مستويات الراحة والوظائف العملية.
ومن الابتكارات الرائدة في أشكال الواقع الممتد (XR) إلى تطوير حلولالذكاء الاصطناعي الذكية للحياة اليومية، تُجسّد هذه الجوائز مكانة سامسونج الريادية في الابتكار، وتسلّط الضوء على التزامها بتقديم تجارب أكثر ذكاءً وترابطًا وتخصيصًا، تتكامل بسلاسة لتلبي احتياجات المستخدمين أكثر من أي وقت مضى. وستُعلن الشركة عن القائمة الكاملة للمنتجات الحائزة على الجوائز في 4 يناير 2026.
ويقام معرض CES® 2026، المنصة العالمية الرائدة للتكنولوجيا والتصميم في الفترة من 6 إلى 9 كانون الثاني في لاس فيغاس، نيفادا، ليمنح الحضور فرصة الاطلاع أولًا على الجيل القادم من ابتكارات سامسونج.
الفائز بجوائز الابتكار في CES 2026
فئة الأمن السيبراني: S3SSE2A
تعد S3SSE2A من سامسونج أول شريحة أمان مدمجة في الصناعة تعتمد على التشفير الكمي ما بعد التقليدي (PQC) على مستوى الأجهزة، لتقديم حماية قوية ضد تهديدات الحوسبة الكمية المستقبلية. ومع تطوّر قدرات الحواسيب الكمية، قد تصبح طرق التشفير التقليدية عرضة للاختراق، ما يعرّض البيانات الشخصية وبيانات المؤسسات للخطر. وصُممت شريحة S3SSE2A لمعالجة وتخزين البيانات بأمان مباشرة على الشريحة باستخدام خوارزميات تشفير متقدمة تتوافق مع معايير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).
وتتجاوز هذه الحماية على مستوى الأجهزة الحلول المعتمدة على البرمجيات فقط، لتضمن أمانًا طويل الأمد وسلامة النظام. كما تدعم التحقق الآمن من الأجهزة والتواصل المشفر، ما يجعلها مثالية للأجهزة المحمولة، وإنترنت الأشياء، والأجهزة المتصلة حيث تُعدّ الحماية أمراً أساسياً. ومع شهادة CC EAL6+، أعلى مستوى لضمان الأمان في الصناعة، تتحمّل شريحة S3SSE2A الهجمات المادية والرقمية على حد سواء. ومن خلال تضمين تشفير مقاوم للحوسبة الكمية مباشرة في السليكون، تمكّن سامسونج المصممين من بناء أنظمة أذكى وأكثر أماناً استعداداً لعصر الذكاء المتصل القادم. كما نالت شريحة S3SSE2A تكريماً ضمن فئة التقنيات المدمجة.
الفائز بجوائز الابتكار في CES 2026
فئة الواقع الممتد والحوسبة المكانية: Galaxy XR
يُعدّ Galaxy XR من سامسونج جهاز الواقع الممتد (XR) الأولالمبني على منصة Android XR، وهي منصة جديدة طورتها سامسونج بالتعاون مع Google وكوالكوم. وتمكّن هذه المنصة المفتوحة والقابلة للتوسع، المدعومة بالذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، جهاز Galaxy XR من فتح آفاق جديدة للاستكشاف واللعب والعمل.
ومن خلال دمج العالم المادي بالافتراضي، يقدّم Galaxy XR تجارب غامرة لا مثيل لها في فضاء لا نهائي، مع إنشاء لوحة مكانية حيوية تتفاعل فيها رؤية المستخدم وحركاته وصوته مع العالم الخارجي. ويجسّد الجهاز رؤية مستقبلية حيث يغيّر التفاعل بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الممتد إمكانات الحوسبة الشخصية، ويوسع نطاق الذكاء الاصطناعي المحمول إلى آفاق جديدة من التجارب الغامرة.
الفائز بجوائز الابتكار في CES 2026
فئة الأجهزة المحمولة والإكسسوارات والتطبيقات: Galaxy Z Fold7
يُعدّ Galaxy Z Fold7 أنحف وأخف وأكثر الأجهزة القابلة للطي متانة حتى الآن من سامسونج، مزوّدًا بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 200 ميغابيكسل، وشاشة غامرة تتيح تعدد المهام والتحرير، وذكاء اصطناعي متقدّم من سامسونج Galaxy AI.
ويأتي الجهاز بأحدث تصميم له، يجمع بين النحافة والخفة والمتانة، ليمنح المستخدمين حرية التحرك بثقة. ويأتي ذلك بفضل الإطار المتطور المصنوع من Armor Aluminum، ومقاومة الماء بمعيار IP48، ومفصل Armor FlexHinge المحسّن، وزجاج Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 مع Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 على شاشتيه الأمامية والخلفية.
ومع شاشات واسعة من الداخل والخارج، يقدّم Galaxy Z Fold7 تجربة استخدام فائقة عند فتحه بالكامل، تعكس التزام سامسونج بالابتكار والتصميم المتقن.
الفائز بجوائز الابتكار في CES 2026
فئة الأجهزة القابلة للارتداء: Galaxy Watch8
تقدّم سلسلة Galaxy Watch8 نموذجين، بما في ذلك Galaxy Watch8 Classic مع الإطار الدوار المميّز، وGalaxy Watch8، أنحف ساعة من سامسونج حتى الآن. ومع التصميم الجديد على شكل وسادة، تتميز السلسلة بخطوط أنيقة تحمي الشاشة دون التأثير على روتين المستخدم اليومي.
وصُممت الساعات لتسهيل حياتك اليومية وتعزيز صحتك، مع ميزات جديدة مثل مدرّب الجري (Running Coach) ، إرشادات وقت النوم (Bedtime Guidance)، مؤشر مضادات الأكسدة (Antioxidant Index)، والضغط الوعائي (Vascular Load). كما يضمن التصميم المُحدّث ونظام Dynamic Lug تثبيت الساعة بشكل مريح على المعصم لتحقيق تلامس مثالي مع المستشعرات، ومتابعة دقيقة لصحتك.
الفائز بجوائز الابتكار في CES 2026
فئة أجهزة الحاسوب ومكوناته: PM9E1 M.2 22x42
تُعدّ شريحة PM9E1 M.2 22x42 من سامسونج أول وحدة تخزين SSD من نوع PCIe Gen5 بالعالم تأتي بحجم مضغوط للغاية 22 × 42 ملم، مخصصة لأجهزة الحاسوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مقدّمة أداءً مذهلاً وكفاءة استثنائية.
وصُممت الشريحة لتلبية احتياجات الألعاب عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي على الأجهزة، والحوسبة المتقدمة، وتوفّر سرعات قراءة/كتابة متتالية رائدة تصل إلى 14.8GB/s و13.4GB/s على التوالي. وبسعات تصل إلى 4 تيرابايت—رقم قياسي في هذه الفئة—تمت هندستها لتناسب أنظمة الحوسبة ذات المساحات المحدودة مع الحفاظ على الأداء.
وتعتمد PM9E1 M.2 22x42 على وحدة التحكم الداخلية “Presto” وتقنية V8 TLC V-NAND المتطورة من سامسونج، ما يضمن كفاءة طاقة استثنائية، وسرعة استجابة عالية، وتحمل طويل الأمد. كما تدعم البنية القوية عمليات البيانات الآمنة باستخدام SPDM v1.2 للتحقق من الأجهزة وسلامة البرمجيات الثابتة.
سواء لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي أو بث المحتوى فائق الدقة، تحدد شريحة PM9E1 معايير المستقبل للتخزين السريع والآمن والمضغوط.
الفائز بجوائز الابتكار في CES 2026
فئة تقنيات المركبات والتنقل المتقدّم: Detachable AutoSSD
تُعدّ Detachable AutoSSD من سامسونج أسرع تقنية تخزين للمركبات في الصناعة، مصمّمة خصيصاً لتلبية متطلبات الإنتاج الضخم والظروف التشغيلية القاسية داخل السيارات. وعلى عكس وحدات التخزين المدمجة، تأتي هذه الشريحة بتصميم E1.A قابل للفصل يفصل بين وحدة التحكم وذاكرة NAND، ما يحسّن تبديد الحرارة، ويطيل عمر المنتج، ويسهّل الترقية أو الاستبدال.
وصُممت Detachable AutoSSD لتحمّل الظروف الواقعية، وتحتوي على موصل ومحوّل من فئة السيارات قادرين على مقاومة الصدمات والاهتزازات وتقلبات درجات الحرارة المستمرة. وتعتمد على جيل سامسونج الثامن من V-NAND ووحدة تحكم PCIe Gen4 NVMe المصنعة بدقة 5 نانومتر، لتقديم أداء سريع وفعّال.
وتتيح هذه التقنية تخزيناً موثوقاً وعالي السعة للمركبات المتصلة والمستقلة في المستقبل، ما يدعم رحلة سامسونج في الابتكار بمجال التنقل الذكي.
الفائز بجوائز الابتكار في CES 2026
فئة الأجهزة المحمولة والإكسسوارات والتطبيقات: LPDDR6
مع استمرار تطوّر الذكاء الاصطناعي، وحوسبة الحافة، ومنصات الأجهزة المحمولة، تتزايد الحاجة إلى ذاكرة أسرع وأكثر كفاءة وأماناً. وتأتي LPDDR6 كحل مثالي لتلبية هذه المطالب.
تدعم LPDDR6 سرعات نقل بيانات فائقة تصل إلى 10.7 جيجابت/ثانية، بفضل عملية تصنيع متقدمة بدقة 12 نانومتر وعدد أكبر من منافذ الإدخال/الإخراج لتعظيم عرض النطاق، ما يجعلها مثالية لتطبيقات الأجهزة المحمولة كثيفة البيانات، والحوسبة المحلية على الأجهزة، وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
كما يتميز نظام إدارة الطاقة الديناميكي بضبط استهلاك الطاقة تلقائياً وفقاً لأعباء العمل، محققاً كفاءة طاقة أفضل بحوالي 21% مقارنة بالجيل السابق. وتقدّم LPDDR6 أيضاً آليات أمان محسّنة لحماية سلامة البيانات، ما يوسع نطاق استخدامها من الأجهزة المحمولة إلى البيئات الصناعية والذكاء الاصطناعي للمهام الحرجة.
وبفضل هيكلها القابل للتوسعة والمتوافق عبر المنصات وتصميمها الصديق للبيئة، توفر LPDDR6 توازناً قوياً بين الأداء، وتوفير الطاقة، والموثوقية، لتصبح الحل الأمثل لذاكرة الأنظمة الذكية في المستقبل.
الفائز بجوائز الابتكار في CES 2026 – فئة التصوير: ISOCELL HP5
يُعدّ ISOCELL HP5 أصغر مستشعر صور بدقة 200 ميغابيكسل للأجهزة المحمولة، حيث لا يتجاوز نصف حجم قطعة نقدية، ويحتوي على 200 مليون بكسل بحجم 0.5 ميكرومتر فقط لكل منها، أي ما يعادل 1/100 عرض شعرة الإنسان.
وبفضل تقنية البكسل المتقدمة من سامسونج، يتميز المستشعر بقدرة استثنائية على امتصاص الضوء ومعالجة الإشارة، متجاوزًا تحديات كانت تُعتبر مستحيلة على هذا المستوى الصغير.
ويسمح حجم البكسل 0.5 ميكرومتر بوضع مستشعر 200MP ضمن صيغة بصرية 1/1.56 بوصة، والتي عادةً ما تُستخدم لمستشعرات 50MP، ما يسهل على مصنعي الهواتف ترقية أجهزتهم إلى دقة 200 ميغابيكسل بسهولة.
ولا يقدّم ISOCELL HP5 تفاصيل صورة استثنائية فحسب، بل يتيح أيضاً تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، لالتقاط اللحظات الأكثر أهمية للمستخدمين بألوان حية وواقعية.
الفائز بجوائز الابتكار في CES 2026 – فئة الاستدامة والطاقة: T7 Resurrected
يُقدّم T7 Resurrected، وحدة التخزين المحمولة (PSSD)، تصميماً فريداً للهيكل الخارجي مصنوع من ألمنيوم معاد تدويره 100% ومعتمد من TÜV Rheinland. من خلال الاستغناء عن عملية التلوين، يظهر المنتج بريق الألمنيوم الطبيعي، مع تقليل استخدام المواد الكيميائية وتبسيط عملية التصنيع. ويُصنَّع الهيكل من الألمنيوم المتبقي من إنتاج الأجهزة المحمولة، ما يعزز إعادة تدوير الموارد بين الأقسام المختلفة.
كما يعتمد تصميم التغليف على ورق معاد تدويره 100% وحبر صويا معتمد من ASA، ما يعكس التزام سامسونج بالاستدامة البيئية.
ويقدّم T7 Resurrected سرعات قراءة متتالية تصل إلى 1,050 ميجابايت/ثانية وكتابة تصل إلى 1,000 ميجابايت/ثانية على معيار USB 3.2 Gen 2، ما يتيح للمستخدمين نقل البيانات بسرعة حتى مع الملفات الكبيرة وإدارة أعباء العمل كثيفة البيانات بكفاءة. كما يمكن تثبيته على مجموعة واسعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل لضمان تجربة سلسة عبر المنصات.
ومن المقرر إطلاق T7 Resurrected في وقت لاحق من هذا الشهر.
