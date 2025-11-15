شركة زين الأردن تُطلق برنامج توجيه (Coaching Program) لموظفيها

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق برنامج توجيه (Coaching) في خطوة تهدف إلى تمكين موظفيها وتعزيز مسيرتهم المهنية والشخصية ضمن بيئة عمل داعمة ودامجة وملهمة.

ويجسّد البرنامج –الذي يهدف إلى تمكين الموظفين لإيجاد الحلول بأنفسهم واتخاذ خطوات واثقة في كافة المجالات– بيئة عمل متوازنة وداعمة تتيح للموظفين تحقيق طموحاتهم المهنية بما ينسجم مع متطلبات العصر وتحدياته، كما يسهم البرنامج في تعزيز مهاراتهم ودعم أدائهم انطلاقاً من التزام الشركة العميق بدعم كوادرها وتمكينهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاحها، ويوفّر لهم المجال لاكتشاف إمكاناتهم وتنمية قدراتهم والانطلاق بثقة نحو مستقبلهم المهني، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدّمة لزبائن الشركة ويعزز دورها الريادي في رفد البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة.



وتضمّن البرنامج مرحلتان شملت تدريب وتأهيل عدد من المدراء ليصبحوا موجّهين معتمدين، حيث أسفرت هذه الجهود عن بناء شبكة تضم 22 موجهاً قدّموا أكثر من 2200 ساعة إرشاد ودعم لموظفي الشركة، كما وفّرت الشركة منصة رقمية مخصصة تُتيح للموظفين حجز الجلسات ومتابعة رحلتهم التطويرية بسهولة ويسر.



ويمثل البرنامج انعكاساً لثقافة شركة زين القائمة على التمكين والدعم، حيث يعدّ خطوة نوعية نحو تعزيز بيئة عمل إيجابية مُلهمة تُقدّر المواهب وتوفّر الأدوات اللازمة للنمو والنجاح، مؤكدة بذلك مكانتها كصاحب عمل مفضّل على مستوى المملكة.