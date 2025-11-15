شركة زين الأردن تُطلق برنامج توجيه (Coaching Program) لموظفيها

ويجسّد البرنامج –الذي يهدف إلى تمكين الموظفين لإيجاد الحلول بأنفسهم واتخاذ خطوات واثقة في كافة المجالات– بيئة عمل متوازنة وداعمة تتيح للموظفين تحقيق طموحاتهم المهنية بما ينسجم مع متطلبات العصر وتحدياته، كما يسهم البرنامج في تعزيز مهاراتهم ودعم أدائهم انطلاقاً من التزام الشركة العميق بدعم كوادرها وتمكينهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاحها، ويوفّر لهم المجال لاكتشاف إمكاناتهم وتنمية قدراتهم والانطلاق بثقة نحو مستقبلهم المهني، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدّمة لزبائن الشركة ويعزز دورها الريادي في رفد البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة.
وتضمّن البرنامج مرحلتان شملت تدريب وتأهيل عدد من المدراء ليصبحوا موجّهين معتمدين، حيث أسفرت هذه الجهود عن بناء شبكة تضم 22 موجهاً قدّموا أكثر من 2200 ساعة إرشاد ودعم لموظفي الشركة، كما وفّرت الشركة منصة رقمية مخصصة تُتيح للموظفين حجز الجلسات ومتابعة رحلتهم التطويرية بسهولة ويسر.
ويمثل البرنامج انعكاساً لثقافة شركة زين القائمة على التمكين والدعم، حيث يعدّ خطوة نوعية نحو تعزيز بيئة عمل إيجابية مُلهمة تُقدّر المواهب وتوفّر الأدوات اللازمة للنمو والنجاح، مؤكدة بذلك مكانتها كصاحب عمل مفضّل على مستوى المملكة.
يُذكر بأن شركة زين قد حصلت على شهادة "أفضل بيئة عمل" لعام 2025، والتي تمنحها منظمة ((Great Place to Work -إحدى أبرز الجهات العالمية المتخصصة بقييم بيئات العمل- وذلك نتيجة لجهودها المستمرة والتزامها الراسخ بتوفير بيئة عمل داعمة ودامجة وإيجابية، حيث جاء هذا التكريم تقديراً لمبادرات الشركة التي تركّز على رفاهية الموظفين، من خلال إطلاق برامج متنوعة في مجالات تطوير الشباب ودعم المرأة وتعزيز الصحة النفسية والبدنية وإدارة الاستدامة، إلى جانب ما عكسته نتائج الاستبيان الذي أجرته المنظمة لموظفي الشركة ضمن متطلبات منح الشهادة.
-
أخبار متعلقة
-
ماكدونالدز الأردن تطلق منصة "McSaver Menu" لتقديم وجبات قيّمة بأسعار مميزة
-
ابتكارات سامسونج تتألق في معرض " CES 2026" وتحصد جوائز في فئات متعددة
-
"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميّز التّربويّ" تُنجز مرحلة الاستقطاب في برنامج "بيئتي الأجمل" لدورة 2025-2026 بمشاركة غير مسبوقة، شملت جميع مديريّات المملكة"
-
كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن بدء الأعمال الإنشائية لمركز الخدمات الحكومية الشاملة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
-
"زين" توسّع خدماتها الرقمية بشراكة استراتيجية بين منصتها Dizleeومنصة Aduna العالمية
-
بنك الإسكان يختتم برنامج "Credit Culture Academy" لتطوير المهارات الائتمانية لدى موظفيه
-
كابيتال بنك "يستشرف التحولات المالية العالمية" في لقائه السنوي