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الإثنين، 04-12-2023 04:12 م

خصّص تجربة حماية جهازك عبر سامسونج Auto Blocker

Auto Blocker Press Release Thumbnail


الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن Auto Blocker، أداة الأمان الجديدة لمستخدمي سامسونج Galaxy، والمصممة للحفاظ على أجهزتهم محمية بالشكل الذي يتناسب مع أساليب حياتهم.اضافة اعلان

وقد تم إصدار تطبيق Auto Blocker مؤخرًا على واجهة One UI 6 كجزء من مجموعة ميّزات الأمان والخصوصيّة المبتكرة التي تقدّمها سامسونج Galaxy، ويوفّر حزمة اختيارية من إجراءات الأمان الإضافية التي تمنح المستخدمين المزيد من الخيارات أثناء استكشافهم للتخصيصات التي تتيحها منظومة سامسونج Galaxy المرنة.
تمكين المستخدمين من الاختيار
وقال الدكتور سيونغوون شين، نائب الرئيس ورئيس فريق الأمان في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "نسعى في سامسونج باستمرار لتعزيز أمان المستخدمين لدينا في مواجهة الهجمات الأمنية، ومع تقديم ميزة  Auto Blockerيمكن لهم الآن مواصلة الاستمتاع بمزايا منظومتنا المرنة، مع ضمان الثقة أن تجربة الهاتف المحمول الخاصة بهم محميّة وآمنة. ملتزمون بتمكين المستخدمين من اختيار ما يلبي احتياجاتهم الشخصيّة بأنفسهم، ويتوافق Auto Blockerمع هذا النهج و التوجّه".
وتتمثل إحدى ميزات Auto Blocker في منع عمليات تثبيت التطبيقات غير المعروفة ومن مصادر غير معتمدة، وهو ما يُعرف بالتحميل الجانبي. وفي الوقت الذي يوفّر فيه اختيار خاصيّة التحميل الجانبي العديد من المزايا مثل التخصيص المحسن والتحكم في وظائف الجهاز؛ فلن يواجه الأشخاص الذي يفضّلون هذه الخاصيّة أي تغيير لأن الميزة معطلة افتراضيًا. في حين يُمكن لتفعيل Auto Blocker أن يمنح المستخدمين غير المعتادين على التحميل الجانبي أو التخصيص الشامل لأجهزتهم؛ راحة إضافيّة عن طريق إيقاف ظهور الهجمات التي تستخدم تقنية الهندسة الاجتماعيّة مثل التصيّد الصوتي، حيث يمكن للمهاجمين إقناع المستخدمين بتثبيت برامج ضارة.
كما يشمل Auto Blocker مجموعة من عناصر التحكم الإضافية، بما في ذلك تشغيل فحوصات أمان التطبيق للمساعدة في اكتشاف البرامج الضارة المحتملة، ومنع الأوامر الضارة وعمليات تثبيت البرامج عن طريق كابل USB . ويمكن أن يساعد هذا الأمر في حماية المستخدمين في المواقف التي يكون فيها لدى شخص ما إمكانية الوصول الفعلي إلى أجهزتهم، كما هو الحال على سبيل المثال عند شحن الهاتف في المطار.
وإلى جانب ذلك، يأتي أيضًا تحديث لبرنامج ـMessage Guard، الذي يحدّ من الهجمات التي لا تتطلب القيام بأي نقرة أو ما يعرف بـ Zero Click، أو الرسائل المصورة المباشرة التي تخفي تعليمات برمجية ضارة. وتم إطلاقه في البداية لتطبيقات المراسلة من Google وسامسونج، ويمكنه الآن المساعدة في حماية المستخدمين الذين يستخدمون تطبيقات الطرف الثالث. ليكون لدى المستخدمين بذلك خيارات أوسع للتطبيقات التي يمكنهم استخدامها بأمان.
تعزيز الصناعة بمعايير الأمان الجديدة
تلتزم سامسونج بتوفير تجربة هاتف محمول أكثر أمانًا لمستخدمي Galaxy، ومن شأن Auto Blocker أن يعزّز هذا النهج من خلال الجمع بين معايير الأمان الرائدة في الصناعة مع منح المستخدم إمكانيّة الاختيار للسماح للعملاء بالتحكم في أجهزتهم بطريقتهم الخاصة. وباعتبارها أحدث ميزة تتم إضافتها إلى مجموعة ابتكارات الأمان والخصوصية من سامسونج؛ فإنّ خاصيّة Auto Blocker تعمل على تحسين تجربة الهاتف المحمول للمستخدمين عبر منظومةGalaxy .
يتوفر Auto Blocker الآن على أجهزة سامسونج Galaxy المتوافقة مع واجهة One UI 6.

 




 

 


 

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