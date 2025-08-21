الخميس 2025-08-21 11:48 م
 

بنك الملابس الخيري يُنهي فعاليات الصالة المتنقلة في قرية حنينة بمادبا

الخميس، 21-08-2025 10:42 م
الوكيل الإخباري-  اختتم بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، فعاليات الصالة المتنقلة التي أقيمت في مركز شابات مادبا في قرية حنينة على مدار يومين، وذلك ضمن برنامج "ديرتنا" المخصص لخدمة الأسر في المحافظات.اضافة اعلان


ووفقًا لبيان صادر عن بنك الملابس اليوم الخميس، فقد استفاد من الصالة المتنقلة ما مجموعه 208 أسر، تضم 1,365 فردًا، حيث تم توزيع أكثر من 7,033 قطعة ملابس.

جاء تنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية وبمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن، الذين أسهموا في تنظيم وتسهيل عملية التوزيع.

ويأتي هذا الجهد استكمالًا لرسالة بنك الملابس الخيري في دعم الأسر العفيفة بمختلف مناطق المملكة، وتعزيزًا لمبدأ المسؤولية المجتمعية والتكافل الاجتماعي.
 
 
