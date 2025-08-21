بنك الملابس الخيري يُنهي فعاليات الصالة المتنقلة في قرية حنينة بمادبا

ووفقًا لبيان صادر عن بنك الملابس اليوم الخميس، فقد استفاد من الصالة المتنقلة ما مجموعه 208 أسر، تضم 1,365 فردًا، حيث تم توزيع أكثر من 7,033 قطعة ملابس.
جاء تنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية وبمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن، الذين أسهموا في تنظيم وتسهيل عملية التوزيع.
ويأتي هذا الجهد استكمالًا لرسالة بنك الملابس الخيري في دعم الأسر العفيفة بمختلف مناطق المملكة، وتعزيزًا لمبدأ المسؤولية المجتمعية والتكافل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في "الهاشمية" و"اليرموك"
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة
-
بازار للحرف اليدوية للأطفال في الرصيفة
-
اختتام فعاليات معسكر التغير المناخي بمركز شباب سهل حوران
-
تربية الكورة والوسطية والطيبة تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد
-
أمانة عمان تنظم كرنفال الرقيم الأردني الدولي الثاني
-
مؤسسة ولي العهد تطلق رابط التقديم للفوج الخامس من برنامج "خُطى الحسين"
-
مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة