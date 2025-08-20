الأربعاء 2025-08-20 07:49 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الكهرباء
الكهرباء
 
الأربعاء، 20-08-2025 06:03 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان اليوم الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

المناطق المتأثرة: المريغة / قرين / سويمرة / الحياض / الثغرة / طاسان / الفيصلية / راس النقب / القاسمية / شركة الكون للبث الاذاعي / ابراج زين واورانج - راس النقب / سلاح الجو - راس النقب
سبب الفصل: صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط + تركيب أعمدة جديدة تحت الشبكة

 
 
