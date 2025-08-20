فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة: المريغة / قرين / سويمرة / الحياض / الثغرة / طاسان / الفيصلية / راس النقب / القاسمية / شركة الكون للبث الاذاعي / ابراج زين واورانج - راس النقب / سلاح الجو - راس النقب
سبب الفصل: صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط + تركيب أعمدة جديدة تحت الشبكة
