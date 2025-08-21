نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

وقال نتنياهو" "نحن في مرحلة الحسم. جئت اليوم إلى فرقة غزة من أجل المصادقة على الخطط التي عرضها علي الجيش ووزير الأمن للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس".
وعبر نتنياهو عن "تقديره" لالتحاق جنود الاحتياط للخدمة العسكرية، والقوات النظامية من أجل "هذه المهمة الحيوية".
وتابع "في المقابل أوعزت ببدء مفاوضات بشكل فوري للإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل. هذان الأمران (هزيمة حمس والإفراج عن مختطفينا) يسيران جنبا إلى جنب".
ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة مصورة مساء اليوم الخميس، إلى أنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وإنهاء الحرب على غزة، وفق ما قال إنه "بشروط مقبولة لإسرائيل".
وفي السياق، أوردت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع، قوله إن "إسرائيل لن ترسل الفريق المفاوض في هذه المرحلة إلى القاهرة أو الدوحة".
روسيا اليوم
-
