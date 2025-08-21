الخميس 2025-08-21 11:50 م
 

ترامب يوجه طلبًا لإسرائيل بشأن سلاح حزب الله اللبناني
 
الخميس، 21-08-2025 09:55 م
الوكيل الإخباري-   أفاد موقع "أكسيوس" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تقليص العمليات العسكرية "غير العاجلة" في لبنان لدعم قرار الحكومة اللبنانية ببدء عملية نزع سلاح حزب الله.اضافة اعلان


وذكر مصدران على علم مباشر بالملف لـ"أكسيوس" أن إدارة ترامب طلبت الآن من إسرائيل النظر في الانسحاب من نقطة واحدة وتقليل الغارات الجوية بشكل واضح لبضعة أسابيع كخطوة أولى لإظهار الاستعداد للتعاون مع الجهد الحكومي اللبناني.

وتتضمن الخطة الأمريكية وقفًا مؤقتًا للضربات "غير العاجلة"، التي يمكن تمديدها إذا اتخذ الجيش اللبناني المزيد من الإجراءات لمنع حزب الله من إعادة تأسيس نفسه في جنوب لبنان.

واقترح المبعوث الأمريكي توم باراك أيضًا انسحابًا تدريجيًا من النقاط الخمس استجابة لخطوات عملية من الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، حسب المصادر.

ووفقًا للموقع، تتضمن الخطة الأمريكية أيضًا إنشاء "منطقة ترامب الاقتصادية" في أجزاء من جنوب لبنان المتاخمة للحدود مع إسرائيل. وقد وافقت السعودية وقطر بالفعل على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال انسحاب إسرائيل.

وتتمثل الفكرة في أن المنطقة الاقتصادية ستجعل من الصعب على حزب الله إعادة تأسيس وجوده العسكري بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وبالتالي سيتم معالجة مخاوف أمن إسرائيل "دون احتلال".

