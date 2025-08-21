مؤسسة ولي العهد تطلق رابط التقديم للفوج الخامس من برنامج "خُطى الحسين"

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة ولي العهد رابط تقديم طلبات الالتحاق بالفوج الخامس من برنامج "خُطى الحسين"، أحد برامجها الريادية والمندرج ضمن مسار القيادة، والذي يستمر باستقبال الطلبات حتى يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، يفتح البرنامج أبوابه للشباب والشابات من كافة محافظات المملكة وضمن الفئة العمرية من 20 إلى 25 عاماً، ممن يتمتعون بالفكر القيادي والرغبة بتطوير قدراتهم الشخصية والقيادية والمجتمعية، بهدف بناء جيل يتمتع بمهارات قيادية وقيم راسخة تمكّنه من خدمة الوطن في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



ويمتد "خُطى الحسين" على مدار عام كامل، مرتكزاً على مبدأ "الخدمة من أجل القيادة"، حيث يتم تزويد المشاركين بالأدوات والمهارات والمعارف اللازمة ليكونوا قادة فاعلين في القطاعات العامة والخاصة والمدنية.



كما يفعّل البرنامج مفاهيم التعلم بالمشاركة والعمل الجماعي، والإرشاد الشخصي والعملي، والتطوع، والتواصل، إضافة إلى الاطلاع والتشبيك مع تجارب وخبرات إقليمية وعالمية.



ويتضمن البرنامج، زيارات ميدانية ومشاركة عملية في مشاريع تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لأبرز التحديات التنموية المحلية.



وينفذ البرنامج بمشاركة أكثر من 150 خبيرًا ومتحدثًا، إلى جانب المرشدين والشركاء، وبالتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية، بما يوفّر للمشاركين تجربة قيادية نوعية وشاملة.



وبعد انتهاء البرنامج، يتم منح المشاركين فرصة الانضمام إلى شبكة خريجي برنامج "خُطى الحسين"، بما يضمن استمرارية العمل ضمن المخرجات وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب.