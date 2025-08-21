القسام تستهدف موقع قيادة إسرائيلي وتجمعا للجنود والآليات برفح

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مزيد من الفلسطينيين بسبب التجويع، وقالت إن 3 أشخاص استشهدوا خلال الساعات الماضية.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لشهداء التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 269، بينهم 112 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
القسام تستهدف قوات الاحتلال بقذائف الهاون جنوب قطاع غزة
-
الاحتلال يخطر بإخلاء 17 عائلة من منازلها في أم طوبا بالقدس المحتلة
-
نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة
-
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة
-
نتنياهو: سنبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين
-
41 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر الخميس
-
استشهاد طفلة بقصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان
-
حكومة نتنياهو تعلن إعادة إسرائيلي كان محتجزا في لبنان