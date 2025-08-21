القسام تستهدف موقع قيادة إسرائيلي وتجمعا للجنود والآليات برفح

الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إنها استهدفت بصواريخ "رجوم" موقع قيادة وسيطرة وتجمعا لجنود وآليات العدو غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي اليوم الـ685 من حرب الإبادة على غزة وثقت مصادر طبية ووزارة الصحة في القطاع استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم مجوّعون، في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مزيد من الفلسطينيين بسبب التجويع، وقالت إن 3 أشخاص استشهدوا خلال الساعات الماضية.