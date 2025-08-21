الاحتلال يخطر بإخلاء 17 عائلة من منازلها في أم طوبا بالقدس المحتلة

وزعمت قرارات الإخلاء أن الأراضي المقامة عليها المنازل المخطرة مسجلة باسم ما يُسمى بـ"الصندوق القومي اليهودي".
وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال علقت يافطات تحمل توقيع ما تعرف بـ "دائرة أراضي إسرائيل" تمنع دخول المواطنين الفلسطينيين لأراضي في حي المشاهد، بحجة مصادرتها والاستيلاء على البيوت القائمة عليها.
وفا
