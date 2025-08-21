الخميس 2025-08-21 11:50 م
 

الاحتلال يخطر بإخلاء 17 عائلة من منازلها في أم طوبا بالقدس المحتلة

الخميس، 21-08-2025 10:30 م
الوكيل الإخباري-  سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 17 عائلة من حي المشاهد ببلدة أم طوبا، جنوب القدس المحتلة، قرارات بإخلاء منازلها.اضافة اعلان


وزعمت قرارات الإخلاء أن الأراضي المقامة عليها المنازل المخطرة مسجلة باسم ما يُسمى بـ"الصندوق القومي اليهودي".

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال علقت يافطات تحمل توقيع ما تعرف بـ "دائرة أراضي إسرائيل" تمنع دخول المواطنين الفلسطينيين لأراضي في حي المشاهد، بحجة مصادرتها والاستيلاء على البيوت القائمة عليها.

وفا
 
 
