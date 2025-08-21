مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة

وقال مدير أوقاف إربد الأولى الدكتور رائد جروان، إن المهرجان شهد توزيع 730 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها من القرطاسية على 500 أسرة عفيفة ويتيم، وبقيمة إجمالية بلغت 8000 دينار، بدعم كريم من عدد من المحسنين وأهل الخير.
وثمّن جروان هذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح التكافل الاجتماعي وتعزز رسالة لجان الزكاة في خدمة المجتمع، لافتًا إلى دورها الإنساني في دعم الطلبة المحتاجين وتمكينهم من مواصلة تعليمهم بكرامة وأمل.
وعبّر رئيس لجنة زكاة وصدقات الحي الهاشمي معتصم المغربي عن شكره العميق للمحسنين والمتبرعين الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة، مؤكداً أن هذا العطاء يعكس القيم النبيلة للمجتمع الأردني، ويزرع الأمل في نفوس الطلبة وأسرهم مع بداية العام الدراسي الجديد.
