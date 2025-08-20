الاردن .. تشريعات ستمكن المواطن من تحويل مركبته لتعمل على الغاز

وأضاف أنه وبعد أن يتم افتتاح المحطة والتي ستمكن مركبات الشحن من التزود بالغاز الطبيعي منها بشكل مباشر ستنخفض كلف الشحن البري إلى ما يزيد عن 50% وبالتالي سينعكس ايجابا على قطاع النقل وخاصة الشحن البري في المراحل الأولى.
وأشار إلى أن العمل جاري على تعديل وإقرار بعض التشريعات والتي سيتمكن المواطن المالك لسيارة تعمل على (البنزين او الديزل) من تحويل مركبته لتعمل على الغاز وبشكل آمن وبكلف لن تتجاوز 600 دينار أردني.
افتتاح أول محطة لتعبئة غاز المركبات من حقل الريشة في الموقر اليوم