الأربعاء 2025-08-20 11:49 ص
 

الاردن .. تشريعات ستمكن المواطن من تحويل مركبته لتعمل على الغاز

الأربعاء، 20-08-2025 11:04 ص
الوكيل الإخباري-    أكد المهندس خالد الزعبي مدير عام الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي (وطني) على أنه سيتم اليوم افتتاح أول محطة توفر خدمات تزويد المركبات والشاحنات بالغاز الطبيعي في منطقة الموقر والذي يتم انتاجه من حقل الريشة الأردني.اضافة اعلان


وأضاف  أنه وبعد أن يتم افتتاح المحطة والتي ستمكن مركبات الشحن من التزود بالغاز الطبيعي منها بشكل مباشر ستنخفض كلف الشحن البري إلى ما يزيد عن 50% وبالتالي سينعكس ايجابا على قطاع النقل وخاصة الشحن البري في المراحل الأولى.

وأشار إلى أن العمل جاري على تعديل وإقرار بعض التشريعات والتي سيتمكن المواطن المالك لسيارة تعمل على (البنزين او الديزل) من تحويل مركبته لتعمل على الغاز وبشكل آمن وبكلف لن تتجاوز 600 دينار أردني.
 
 
