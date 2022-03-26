السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة عمرة

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

السبت، 26-03-2022 09:44 ص

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"تستعرض باقة من المنتجات المبتكرة في نموذج بيت سامسونج الذكي في سيتي مول

WhatsApp Image 2022-03-26 at 9.40.35 AM


الوكيل الاخباري - بدأت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” تقديم لمحة مفصلة في تجربة واقعية عن باقة من أهم الأجهزة المنزلية الرقمية من علامة “سامسونج”، وذلك مع العديد من الفعاليات التعريفية التي تنفذها في قلب نموذج لبيت سامسونج الذكي الذي صممته ضمن جناح تقيمه في السيتي مول، خلال الفترة ما بين يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار 2022 وحتى يوم الجمعة الموافق للأول من شهر نيسان 2022.

اضافة اعلان


وسيتمكن زوار المول وزبائن “سامسونج” من الاطلاع على أجهزة سامسونج المنزلية الرقمية التي تشكل بمجملها مفهوم بيت سامسونج الذكي الذي يقدم نمط حياة أكثر ذكاء، مع ما يتضمنه من منتجات استثنائية بمزايا متطورة ووظائف عملية، بما في ذلك أجهزة “لايف ستايل” الذكية التي تتفرّد بتكنولوجيا رائدة، وأجهزة سامسونج المنزلية المدمجة Built-In التي تجمع بين التصميم الجميل والأداء المثاليّ، كالفرن، وأفران الميكروويف، والشفاطات الحائطية، بالإضافة إلى مكنسةJet 60 Pet اللاسلكية التي تتميز بقوة الأداء رغم خفة وزنها الذي يبلغ 1.48 كجم، وبفعاليتها في تنظيف مختلف أنواع السجاد والأرضيات الصلبة بكفاءة عالية.


هذا وسيتمكن الزوار من الاطلاع على مكنسة روبوت Jet Bot + مع محطة التنظيف، التي تتميز بوجود مستشعرLiDAR الذي يمكنه تتبع موقع مكنسةJet Bot بدقة عن طريق فحص الغرفة لجمع معلومات المسافة وبالتالي تنظيف المنزل بكفاءة ودقة أكثر. وتتميز مكنسة روبوت Jet Bot + بتقنيات متقدمة لتسهيل عملية التنظيف القوي بفضل محرك العاكس الرقمي الذي يعمل على زيادة قوة الشفط.

 

وتعمل الفرشاة عالية الكفاءة على تنظيف أي نوع من الأرضيات، متل السجاد والخشب الصلب. وباستخدام تطبيق SmartThings، يمكن للمستخدم إنشاء “مناطق محظورة” أو جدران افتراضية عن طريق تحديد المواقع على خريطة البيت، لمنع المكنسة الكهربائية الروبوتية من الدخول للمناطق المحظورة من غير وضع حواجز فعلية.

 

كذلك، فإنه يمكن لزوار جناح سامسونج التعرف عن قرب على أجهزة تلفاز “لايف ستايل 2022” من سامسونج والتي تشمل أجهزة The Frame وThe Serif وThe Sero التي تتميز بجودة صور عالية المستوى تقلل من إجهاد العين، والحاصلة على شهادة الاعتماد من UL لخاصية “Glare Free”، وشهادة Eye Care من VDE الألمانية.

 

كذلك، فإنه بإمكان الزوار التعرف إلى جهاز العرض المحمولThe Freestyle من “سامسونج” والذي يقدم تجربة ترفيهية جديدة كلياً، تتجاوز نطاق أجهزة العرض التقليدية؛ حيث صمم الجهاز بتصميم مدمج بسيط، مشتملاً على كل الإمكانيات التي يمكن طلبها في جهاز عرض ذكي بحجم صغير لسهولة الحمل والنقل والتثبيت في أي مكان. وإلى جانب ذلك، فإن سيكون بإمكان الزوار الاطلاع على جهاز عرض The Premier، الذي يعدّ أول جهاز عرض مُعتمد في العالم يستخدم تكنولوجيا HDR10+‎ للحصول على مشاهد واقعية نابضة بالحياة.


ويشار إلى أن سامسونج إلكترونيكس تصدرت تصنيف الشركات العالمية المُصنّعة لأجهزة التلفاز للعام الـ 16 على التوالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
DeadSea Ultra Marathon

زين راعي الاتصالات الحصري لسباق ألتراماراثون البحر الميت

PIC

انطلاق دورة تدريبية مجانية جديدة في مركز زين للفايبر بالتعاون مع التدريب المهني

ااا

توضيح مهم من الأردنية للطيران

Bassem Khalil Al Salem - image

السالم: نمو الأرباح الصافية لمجموعة كابيتال بنك بنسبة 100% لتصل إلى 61 مليون دينار للعام 2021

MKT_Home AI_Creative Lifestyle Shot_HQ_MKT_HUAWEI Sound Joy_image_16_9_EN_JPG_hold_20211014

HUAWEI Sound Joy: أول مكبر صوت ذكي ومحمول من هواوي تم تصميمه بالاشتراك مع Devialet متوفر الآن في الأردن

320229112519890409668

تنويه هام الى عملاء البنك العربي

أخبار متعلقة
Zain and Samsung agreement 1

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" و"زين" تتعاونان لتعزيز قدراتهما في مبيعات التجزئة