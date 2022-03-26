"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"تستعرض باقة من المنتجات المبتكرة في نموذج بيت سامسونج الذكي في سيتي مول

الوكيل الاخباري - بدأت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” تقديم لمحة مفصلة في تجربة واقعية عن باقة من أهم الأجهزة المنزلية الرقمية من علامة “سامسونج”، وذلك مع العديد من الفعاليات التعريفية التي تنفذها في قلب نموذج لبيت سامسونج الذكي الذي صممته ضمن جناح تقيمه في السيتي مول، خلال الفترة ما بين يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار 2022 وحتى يوم الجمعة الموافق للأول من شهر نيسان 2022.

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وسيتمكن زوار المول وزبائن “سامسونج” من الاطلاع على أجهزة سامسونج المنزلية الرقمية التي تشكل بمجملها مفهوم بيت سامسونج الذكي الذي يقدم نمط حياة أكثر ذكاء، مع ما يتضمنه من منتجات استثنائية بمزايا متطورة ووظائف عملية، بما في ذلك أجهزة “لايف ستايل” الذكية التي تتفرّد بتكنولوجيا رائدة، وأجهزة سامسونج المنزلية المدمجة Built-In التي تجمع بين التصميم الجميل والأداء المثاليّ، كالفرن، وأفران الميكروويف، والشفاطات الحائطية، بالإضافة إلى مكنسةJet 60 Pet اللاسلكية التي تتميز بقوة الأداء رغم خفة وزنها الذي يبلغ 1.48 كجم، وبفعاليتها في تنظيف مختلف أنواع السجاد والأرضيات الصلبة بكفاءة عالية.



هذا وسيتمكن الزوار من الاطلاع على مكنسة روبوت Jet Bot + مع محطة التنظيف، التي تتميز بوجود مستشعرLiDAR الذي يمكنه تتبع موقع مكنسةJet Bot بدقة عن طريق فحص الغرفة لجمع معلومات المسافة وبالتالي تنظيف المنزل بكفاءة ودقة أكثر. وتتميز مكنسة روبوت Jet Bot + بتقنيات متقدمة لتسهيل عملية التنظيف القوي بفضل محرك العاكس الرقمي الذي يعمل على زيادة قوة الشفط.

وتعمل الفرشاة عالية الكفاءة على تنظيف أي نوع من الأرضيات، متل السجاد والخشب الصلب. وباستخدام تطبيق SmartThings، يمكن للمستخدم إنشاء “مناطق محظورة” أو جدران افتراضية عن طريق تحديد المواقع على خريطة البيت، لمنع المكنسة الكهربائية الروبوتية من الدخول للمناطق المحظورة من غير وضع حواجز فعلية.

كذلك، فإنه يمكن لزوار جناح سامسونج التعرف عن قرب على أجهزة تلفاز “لايف ستايل 2022” من سامسونج والتي تشمل أجهزة The Frame وThe Serif وThe Sero التي تتميز بجودة صور عالية المستوى تقلل من إجهاد العين، والحاصلة على شهادة الاعتماد من UL لخاصية “Glare Free”، وشهادة Eye Care من VDE الألمانية.

كذلك، فإنه بإمكان الزوار التعرف إلى جهاز العرض المحمولThe Freestyle من “سامسونج” والذي يقدم تجربة ترفيهية جديدة كلياً، تتجاوز نطاق أجهزة العرض التقليدية؛ حيث صمم الجهاز بتصميم مدمج بسيط، مشتملاً على كل الإمكانيات التي يمكن طلبها في جهاز عرض ذكي بحجم صغير لسهولة الحمل والنقل والتثبيت في أي مكان. وإلى جانب ذلك، فإن سيكون بإمكان الزوار الاطلاع على جهاز عرض The Premier، الذي يعدّ أول جهاز عرض مُعتمد في العالم يستخدم تكنولوجيا HDR10+‎ للحصول على مشاهد واقعية نابضة بالحياة.



ويشار إلى أن سامسونج إلكترونيكس تصدرت تصنيف الشركات العالمية المُصنّعة لأجهزة التلفاز للعام الـ 16 على التوالي.