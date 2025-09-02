الثلاثاء 2025-09-02 12:54 ص
 

الاحتلال يصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي ويعتقل أحدهم جنوب طوباس

الثلاثاء، 02-09-2025 12:49 ص
الوكيل الإخباري-  أصيب سبعة فلسطينيين ، بينهم خمسة من عائلة واحدة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين في بلدة طمون، جنوب طوباس.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب بأن خمسة أفراد من عائلة واحدة وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كانوا يستقلونها خلال اقتحامها لبلدة طمون، مشيرةً إلى أن الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، وثلاثة أطفال بجروح طفيفة.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابات نتيجة إطلاق الاحتلال النار صوب مركبة في البلدة، كما تعاملت مع فلسطيني (55 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الركبة أثناء وجوده في منزله ونقلته إلى المستشفى، فيما أفادت تقارير صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً بعد إصابته بالرصاص، دون أن يتسنّى معرفة هويته أو حالته الصحية.

وكانت وحدات خاصة من جيش الاحتلال قد تسلّلت إلى البلدة وأطلقت النار صوب مركبة، كما أطلقت النار صوب مركبات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المنطقة، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية انطلقت من بوابة عاطوف شرق البلدة.

وفا
 
 
