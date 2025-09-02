الاحتلال يصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي ويعتقل أحدهم جنوب طوباس

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب بأن خمسة أفراد من عائلة واحدة وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كانوا يستقلونها خلال اقتحامها لبلدة طمون، مشيرةً إلى أن الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، وثلاثة أطفال بجروح طفيفة.
من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابات نتيجة إطلاق الاحتلال النار صوب مركبة في البلدة، كما تعاملت مع فلسطيني (55 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الركبة أثناء وجوده في منزله ونقلته إلى المستشفى، فيما أفادت تقارير صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً بعد إصابته بالرصاص، دون أن يتسنّى معرفة هويته أو حالته الصحية.
وكانت وحدات خاصة من جيش الاحتلال قد تسلّلت إلى البلدة وأطلقت النار صوب مركبة، كما أطلقت النار صوب مركبات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المنطقة، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية انطلقت من بوابة عاطوف شرق البلدة.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يرفض إجراء تصويت حكومي على صفقة القطاع
-
زامير مهاجما الكابينت الإسرائيلي: أين كنتم يوم هزمتنا حماس؟
-
لابيد يحذّر: فوز نتنياهو مجدّدًا يعني "نهاية الصهيونية" وانهيار إسرائيل
-
رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات
-
إعلام عبري: حماس تفاجئ قوات الاحتلال باستخدام أنفاق "مدمّرة" سابقاً
-
بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية بعد تلميحات حكومة الكيان
-
98 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة
-
الاحتلال يفرض تشديدا أمنيا على الخليل