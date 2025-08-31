تثبيت سعر البنزين بنوعيه وخفض سعر الديزل

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1-30 أيلول المقبل.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي.



وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كل المشتقات النفطية، فقد تبين استقرار سعري البنزين 90 والبنزين 95، وانخفاض سعر الديزل بمقدار 15 فلساً/لتر.