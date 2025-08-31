الأحد 2025-08-31 04:49 م
 

تثبيت سعر البنزين بنوعيه وخفض سعر الديزل

محطة محروقات
محروقات
 
الأحد، 31-08-2025 04:08 م

الوكيل الإخباري-   عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1-30 أيلول المقبل.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي.


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كل المشتقات النفطية، فقد تبين استقرار سعري البنزين 90 والبنزين 95، وانخفاض سعر الديزل بمقدار 15 فلساً/لتر.


وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 850 فلساً/لتر ، وتثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 95 عند 1075 فلساً/لتر ، وتخفيض سعر بيع الديزل ليصبح 675 فلساً/لتر بدلاً من 690 فلساً/لتر، كما قررت الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

 

 
 
