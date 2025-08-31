سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Buds3 FE’ بتصميم أيقوني وصوت محسّن ودمج مع تقنيات ‘Galaxy AI’

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق سماعات ‘Galaxy Buds3 FE’، الإضافة الأحدث إلى عائلة سماعات ‘Galaxy Buds’.وكجزء من مهمة سامسونج في توسيع ابتكاراتها الصوتية وإتاحتها لعدد أكبر من المستخدمين، تم تصميم ‘Galaxy Buds3 FE’ لتقديم مزايا رائدة بسعر في متناول الجميع. وتأتي هذه السماعات بتصميم ‘Blade’ المائل الأيقوني وأداء صوتي مطوّر، بالإضافة إلى دمج مزايا ‘Galaxy AI’، لتجعل الانضمام إلى منظومة ‘Galaxy’ تجربة أكثر تكاملاً.

وتم تصميم ‘Galaxy Buds3 FE’ لتقديم تجربة صوتية محسّنة، وتعتمد هذه التحسينات البارزة في عائلة ‘Galaxy Buds’ إلى ابتكارات جوهرية شملت وظائف مثل خاصية إلغاء الضوضاء النشط ‘ANC’، وجودة المكالمات، وعمر البطارية، والراحة أثناء الارتداء وغيرها، لتمنح المستخدمين الحرية الكاملة للاستماع في أي وقت ومن أي مكان وبالطريقة التي يفضلونها.