زامير مهاجما الكابينت الإسرائيلي: أين كنتم يوم هزمتنا حماس؟

الوكيل الإخباري- كشفت تسريبات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية بشأن المرحلة التالية من الحرب في غزة، عند انتقاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير للوزراء المجتمعين بسبب إصرارهم على هزيمة حماس.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن زامير مخاطبته لاجتماع الكابينت الليلة الماضية بالقول ساخرا: "صباح الخير. أنتم حكومة السابع من أكتوبر. الآن تتذكرون الحديث عن هزيمة حماس. أين كنتم في السابع؟ الثامن؟ التاسع؟ الآن فقط تتذكرون، بعد عامين."

وأضاف زامير، وفقا للموقع: "عندما توليت هذا المنصب، لم تكن غزة مهزومة. اليوم، غزة مهزومة بنسبة 70%".


وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن زامير ومسؤولين أمنيين آخرين يعارضون الخطط الرامية إلى السيطرة على غزة عسكريا، ويطالبون بدلا من ذلك باتفاقية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار على مراحل.

 
 
