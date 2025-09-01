زامير مهاجما الكابينت الإسرائيلي: أين كنتم يوم هزمتنا حماس؟

الوكيل الإخباري- كشفت تسريبات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية بشأن المرحلة التالية من الحرب في غزة، عند انتقاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير للوزراء المجتمعين بسبب إصرارهم على هزيمة حماس.



ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن زامير مخاطبته لاجتماع الكابينت الليلة الماضية بالقول ساخرا: "صباح الخير. أنتم حكومة السابع من أكتوبر. الآن تتذكرون الحديث عن هزيمة حماس. أين كنتم في السابع؟ الثامن؟ التاسع؟ الآن فقط تتذكرون، بعد عامين."

اضافة اعلان



وأضاف زامير، وفقا للموقع: "عندما توليت هذا المنصب، لم تكن غزة مهزومة. اليوم، غزة مهزومة بنسبة 70%".