زامير مهاجما الكابينت الإسرائيلي: أين كنتم يوم هزمتنا حماس؟

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن زامير مخاطبته لاجتماع الكابينت الليلة الماضية بالقول ساخرا: "صباح الخير. أنتم حكومة السابع من أكتوبر. الآن تتذكرون الحديث عن هزيمة حماس. أين كنتم في السابع؟ الثامن؟ التاسع؟ الآن فقط تتذكرون، بعد عامين."
وأضاف زامير، وفقا للموقع: "عندما توليت هذا المنصب، لم تكن غزة مهزومة. اليوم، غزة مهزومة بنسبة 70%".
وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن زامير ومسؤولين أمنيين آخرين يعارضون الخطط الرامية إلى السيطرة على غزة عسكريا، ويطالبون بدلا من ذلك باتفاقية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار على مراحل.
-
أخبار متعلقة
-
لابيد يحذّر: فوز نتنياهو مجدّدًا يعني "نهاية الصهيونية" وانهيار إسرائيل
-
رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات
-
إعلام عبري: حماس تفاجئ قوات الاحتلال باستخدام أنفاق "مدمّرة" سابقاً
-
بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية بعد تلميحات حكومة الكيان
-
98 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة
-
الاحتلال يفرض تشديدا أمنيا على الخليل
-
رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض صفقة تبادل الأسرى