حادث مروري ومطالبات بتركيب كاميرات مراقبة بالأنفاق المرورية في عمان

08:45 م

الوكيل الإخباري- أثار حادث تصادم بين مركبتين داخل نفق المدينة الطبية ليلة أمس الأحد جدلاً واسعاً حول ضرورة تركيب كاميرات مراقبة في أنفاق العاصمة عمان، خصوصاً في النقاط المرورية الساخنة التي تشهد سرعات مرتفعة ووجود بعض المشاة مثل عمال الوطن ورقباء السير، إضافةً إلى مركبات متعطلة تزيد من خطورة المرور. اضافة اعلان





وأكد مصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن أنفاق العاصمة ليست جميعها مزودة بكاميرات مراقبة، ما يزيد من صعوبة متابعة الحوادث وتحديد المسؤوليات عند وقوع التصادمات على سرعات عالية بداخلها ، كون المركبات ارتطمت بالحواجز ما يصعب مهمة التحقيق المروري.



وأشار شهود عيان إلى أن سرعة المركبتين كانت مرتفعة، ما صعّب السيطرة على الحادث وأدى إلى ارتطام المركبتين بالحواجز بشكل مخيف، وهو ما صاحبه نقاش حاد بين أصحاب المركبات حول المتسبب بالتصادم، خلاف كان من الممكن حله بسهولة لو أن النفق مزوّد بكاميرات مراقبة تسجل حركة المركبات وتسهّل مهمة التحقيق المروري.



وأشار خبراء ومراقبون إلى أن تركيب كاميرات المراقبة يتماشى مع ما تسعى وتصرح به أمانة عمان من خطط لتطوير العاصمة نحو مدن ذكية حديثة، ويعزز السلامة المرورية ويواكب المعايير العالمية للبنية التحتية الذكية.



ويثير الحادث قلقاً واسعاً حول غياب كاميرات المراقبة في بعض أنفاق العاصمة، ما يصعّب تحديد المسؤوليات وتقصّي المخالفين في مثل هذه الحوادث المؤسفة.



وطالب مواطنون بشمول جميع الأنفاق بكاميرات مراقبة، لضمان حقوق المتعرضين للحوادث، خاصة مع توجه أمانة عمان نحو مشاريع المدن الذكية الحديثة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية في العاصمة.