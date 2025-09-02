رفع أسعار الطحين الموحد 1.87 دينار للطن

الوكيل الإخباري- رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار بيع الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز بمقدار 1.87 دينار اعتبارا من الشهر الحالي.

اضافة اعلان



ووفقا للائحة الأسعار الجديدة، بلغ سعر بيع طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 172.79 دينار مقابل 170.98 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي بزيادة نسبتها 1 %، وفق ما أوردته يومية الغد.



من جانبها، أوضحت وزارة الصناعة أن ارتفاع أسعار الطحين لا يرتبط بأسعار بيع الخبز بل يأتي في إطار إجراءات اعتيادية تقوم بها الوزارة بداية كل شهر لمراجعة مؤشرات مدخلات إنتاج الخبز وذلك استنادا إلى تغيرات أسعار مادة الديزل (السولار).



وكانت الحكومة قد قررت مطلع الشهر الحالي تخفيض أسعار الديزل (السولار) بنسبة 2.1 % ليصبح سعر اللتر 67.5 قرش بدلا من 69 قرشا، أي بانخفاض مقداره 1.5 قرش لكل لتر.



وعادة ما تقوم وزارة الصناعة في بداية كل شهر بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ حيث يتم تخفيض الأسعار في حال ارتفاع أسعار الديزل، نظرا لأنه يشكل نحو 40 % من تكاليف الإنتاج المباشرة وغير المباشرة، في حين يتم رفع الأسعار إذا ما انخفضت أسعار الديزل، أما في حال ثباتها فتظل أسعار الطحين على حالها، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الخبز.



يذكر أن الحكومة ثبّتت أسعار الخبز منذ العام 2018، إذ بلغ سعر الخبز الكماج الكبير 32 قرشا، والصغير 40 قرشا، بينما سعر خبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش عند 35 قرشا.



وتشير البيانات الرسمية إلى وجود نحو 2182 مخبزا في الأردن، منها 1531 مخبزا حجريا، و93 مخبزا نصف آلي، في حين يقدر استهلاك الفرد من الخبز ما يقرب 90 كيلوغراما سنويا استنادا إلى دراسات حكومية.



أما على صعيد استهلاك الطحين، فيبلغ معدل استهلاك الأردن من الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز شهريا نحو 52 ألف طن، أي ما يعادل 1750 طنا يوميا، في حين يصل استهلاك المملكة من القمح إلى 90 ألف طن شهريا.



وتتولى وزارة الصناعة شراء القمح وبيعه للمطاحن لاستخراج الطحين الموحد بنسبة 78 % وبيعه للمخابز بينما تشكل نسبة استخراج النخالة 22 % فيما حددت الوزارة سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليما ظهر السيارة من باب المطحنة، دون أن يشمل ذلك ضريبة المبيعات.