عشيرة ابو سويلم تصدر بيانا حول جريمة قتل النائب الاسبق ونجله

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾
﴿لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾
بيان صادر عن عشيرة السويلميين – شفا بدران.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعت عشيرة السويلميين فقيدها النائب السابق الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته و مغفرته، و أن يسكن الفقيدين فسيح جنانه. ونتمنى الشفاء العاجل لزوجة المرحوم.
لقد كان الدكتور موسى من منارات العلم والفكر، سخّر علمه وجهده لخدمة الناس والوطن، وسار نجله أيمن على ذات النهج الطيب رحمهما الله وتغمدهما برحمته.
وتؤكد عشيرة السويلميين أن هذه الحادثة المؤلمة تبقى عارضة في تاريخها العريق، ونشدد على رفضنا المطلق لكل أشكال العنف والقتل ونطالب بايقاع أشد العقوبات بحق الجاني.
علماً ان كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة.
كما تتقدم عشيرة السويلميين بخالص الشكر والتقدير لكل أبناء الأردن، من مختلف المحافظات والأطياف، الذين هبّوا بمشاعر العزاء والمواساة، مما خفف ألم المصاب الجلل، وتؤكد على تلاحم الأسرة الأردنية وتكاتفها تحت ظل الراية الهاشمية الواحدة.
وختامًا، نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى أجهزتنا الأمنية على ما بذلته وتبذله من جهود لكشف الحقيقة، سائلين الله أن يحفظ الأردن، ويحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.
عنهم الصحفي محمد غالب ابوسويلم
