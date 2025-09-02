الثلاثاء 2025-09-02 12:54 ص
 

مادورو يحدد شروط بلاده للحوار مع الولايات المتحدة

الثلاثاء، 02-09-2025 12:28 ص
الوكيل الإخباري-   حدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الاثنين شروط بلاده للحوار مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي: "سيدي الرئيس ترامب، عليك أن تكون حذرا. لأن وزير الخارجية ماركو روبيو يريد أن يلطخ يديك بالدماء، بدماء أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي والفنزويليين".

وأضاف: "إنهم يريدون أن يبقى اسمك، يا ترامب، ملطخا بالدماء إلى الأبد. بمجزرة ضد شعب فنزويلا، وحرب مروعة ضد أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، لأنها ستكون حربا شاملة على القارة بأكملها.

إنهم يريدون أن يلطخوا يدي دونالد ترامب بالدماء".

وتابع: "لكن ترامب رجل ذكي، سيعرف ما يجب فعله. آمل أن تُعاد قنوات الاتصال بيننا. مع الاحترام، كل شيء يصبح ممكنا".

وتابع: "إذا كانت هناك تهديدات وضغوط، فسيكون هناك أقصى درجات الاستعداد من جانبنا. نحن أبطال العالم في عصيان الإمبريالية والاستعمار".

روسيا اليوم
 
 
